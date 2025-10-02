NAGA Group: Halbjahresbericht 2025 zeigt starkes Wachstumspotenzial
NAGA bestätigt im Halbjahresbericht 2025 ihre Ergebnisse und setzt auf Wachstum durch strategische Investitionen. Umsatz und Nutzerzahlen steigen, während das Fintech weltweit agiert.
- The NAGA Group AG hat ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Ergebnisse, wobei Investitionen in zukünftiges Wachstum die Geschäftsentwicklung prägen.
- Im ersten Halbjahr 2025 setzte NAGA auf erhöhte Marketinginvestitionen zur Stärkung der Markenbekanntheit und Kundenakquise, während Effizienzgewinne und Kostensynergien aus der Integration 2024 genutzt wurden.
- Finanzielle Kennzahlen: Der Konzernumsatz stieg um 2,2 % auf 32,3 Mio. EUR, das EBITDA um 3,4 % auf 3 Mio. EUR, bei einer stabilen EBITDA-Marge von 9 %.
- Nicht-finanzielle Kennzahlen: Die Anzahl neu registrierter Nutzer stieg um 49,9 %, neu finanzierte Konten um 60,8 %, während der Client Lifetime Value um 16 % sank und die durchschnittlichen Client Acquisition Costs um 12,8 % sanken.
- NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp für Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking anbietet, und ist in über 100 Ländern tätig.
- Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und Risiken unterliegen; NAGA übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Naga Group ist am 31.10.2025.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,51 % im
Minus.
-1,81 %
-5,97 %
-3,08 %
-6,53 %
-35,58 %
-47,50 %
-72,61 %
-78,33 %
