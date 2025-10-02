Nach fahrerlosen Robotaxis: Jetzt rollen auch Robobusse über die Straßen!

Der chinesische Autonomiefahrzeug-Pionier WeRide hat seine ersten Robotaxi- und Robobus-Pilotprojekte in Ras Al Khaimah gestartet und damit die Präsenz des Unternehmens auf ein drittes Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeweitet. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit der Verkehrsbehörde des Emirats (RAKTA) zusammen. Ziel ist es, autonome Fahrzeuge in das öffentliche Verkehrssystem zu integrieren und damit die Grundlage für eine breitere kommerzielle Nutzung zu legen. WeRide ist der einzige Anbieter, der aktiv in Ras Al Khaimah operiert und in die Smart-Mobility-Strategie des Emirats eingebunden ist.

Die Eröffnung wurde durch die Anwesenheit Seiner Hoheit Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Ras Al Khaimah, symbolisch unterstrichen. Er war der erste Fahrgast im Robobus auf öffentlichen Straßen. Begleitet wurde er neben dem chinesischen Botschafter in den VAE von dem Generaldirektor der Verkehrsbehörde. Dieser erklärte: "Diese Initiative stärkt die Zusammenarbeit zwischen China und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Bereich der nächsten Mobilitätsgeneration."

Roboterbusse und Robotaxis für Tourismus und Stadtverkehr

Der Robobus bedient ab sofort neun Haltestellen auf Al Marjan Island, einem aufstrebenden Tourismus- und Lifestyle-Zentrum, und verbindet Hotels, Resorts und Sehenswürdigkeiten wie das Mövenpick Resort, Hampton by Hilton und Pullman Hotel. Zukünftige Pläne sehen eine Ausweitung auf Mina Island vor. Parallel wird das Robotaxi GXR das Stadtzentrum bedienen, wodurch autonome Mobilität nun auch in den Alltag der Bewohner einzieht. Die kommerzielle Nutzung soll Anfang 2026 beginnen. Passagiere können Fahrten über die digitale Mobilitäts-App von RAKTA buchen und Robobus-Standorte verfolgen. Anfangs ist ein Sicherheitsfahrer an Bord, später sollen die Fahrzeuge vollständig autonom fahren – abhängig von den regulatorischen Genehmigungen.

Strategie für umfassende Mobilität

Der Pilot unterstützt RAKTAs "Comprehensive Mobility Plan 2030", der verschiedene Verkehrsträger in ein nachhaltiges Netzwerk integrieren will. WeRide unterzeichnete während der Zeremonie zudem ein Memorandum of Understanding mit RAKTA, das technische Lösungen, operative Unterstützung und Schulungen vorsieht. Jennifer Li, CFO und Leiterin International bei WeRide, betonte: "Dieses Abkommen ebnet den Weg für eine sichere und effiziente Integration autonomer Fahrzeuge in Ras Al Khaimah."

Internationale Konkurrenz zieht nach

WeRide gilt als weltweit führend in der Robotaxi-Technologie. Die Fahrzeuge wurden in mehr als 30 Städten in elf Ländern getestet und sind in sieben Märkten offiziell zugelassen, darunter China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, Frankreich, Saudi-Arabien, Belgien und die USA. Die Plattform "WeRide One" ermöglicht autonome Fahrten von Level Zwei bis Level Vier und deckt Mobilitäts-, Logistik- und Reinigungsdienste ab. Doch der Wettbewerb wächst rasant. Baidu plant, noch im ersten Quartal des kommenden Jahres vollständig fahrerlose Robotaxis in Dubai einzusetzen. Pony AI expandiert nach Singapur, Zoox startet kostenlose Fahrten in Las Vegas, und Tesla führt in Austin autonome Pilotfahrten ohne Sicherheitsfahrer ein. Waymo von Alphabet operiert bereits in mehreren US-Städten autonom. Uber arbeitet mit Pony AI, Baidu und Volkswagen zusammen, um Robotaxis im Mittleren Osten und darüber hinaus einzusetzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion