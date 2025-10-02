    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Autogipfel bei Merz für mehr Wettbewerbsfähigkeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz berät Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie.
    • Vizekanzler und Ministerpräsidenten nehmen teil.
    • Thema: Aus für Verbrenner-Fahrzeuge 2035 diskutiert.
    Autogipfel bei Merz für mehr Wettbewerbsfähigkeit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei einem Autogipfel in der kommenden Woche über Wege zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche beraten. Zu dem Treffen am Donnerstag (9. Oktober) im Kanzleramt werden Vertreter von Autoherstellern, Zulieferern, Verbänden und der IG Metall erwartet, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte. Dabei sind Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und weitere Minister. Eingeladen sind die Ministerpräsidenten der Länder mit Produktionsstätten.

    "Wir sehen, dass die Lage in vielen Bereichen angespannt ist", erläuterte Meyer. Bei dem zweistündigen Gespräch solle es um gemeinsame Lösungen gehen, um die Autoindustrie erfolgreich für die Technologien der Zukunft aufzustellen. Es gelte, Arbeitsplätze zu sichern und Klimaziele zu erreichen.

    Bundesregierung sucht noch Linie zum Verbrenner

    Ein Thema ist auch der Umgang mit dem für 2035 geplanten Aus für neue Verbrenner-Fahrzeuge in der EU. Der stellvertretende Regierungssprecher verwies auf die anstehenden Überprüfungen auf europäischer Ebene in diesem Jahr. Ziel der Bundesregierung sei, die deutsche Position dazu festzulegen. "Das muss nicht zwingend jetzt für den Termin in der nächsten Woche sein, aber sicherlich auf der nächsten Strecke dann." Man sei auf einem guten Weg.

    Die deutsche Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und Schwierigkeiten beim Wandel zur Elektromobilität zu kämpfen. Viele Unternehmen fahren Sparkurse und bauen Stellen ab oder streichen Schichten./sam/DP/jha

     

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
