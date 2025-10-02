Autogipfel bei Merz für mehr Wettbewerbsfähigkeit

"Wir sehen, dass die Lage in vielen Bereichen angespannt ist", erläuterte Meyer. Bei dem zweistündigen Gespräch solle es um gemeinsame Lösungen gehen, um die Autoindustrie erfolgreich für die Technologien der Zukunft aufzustellen. Es gelte, Arbeitsplätze zu sichern und Klimaziele zu erreichen.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei einem Autogipfel in der kommenden Woche über Wege zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche beraten. Zu dem Treffen am Donnerstag (9. Oktober) im Kanzleramt werden Vertreter von Autoherstellern, Zulieferern, Verbänden und der IG Metall erwartet, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte. Dabei sind Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und weitere Minister. Eingeladen sind die Ministerpräsidenten der Länder mit Produktionsstätten.

Bundesregierung sucht noch Linie zum Verbrenner



Ein Thema ist auch der Umgang mit dem für 2035 geplanten Aus für neue Verbrenner-Fahrzeuge in der EU. Der stellvertretende Regierungssprecher verwies auf die anstehenden Überprüfungen auf europäischer Ebene in diesem Jahr. Ziel der Bundesregierung sei, die deutsche Position dazu festzulegen. "Das muss nicht zwingend jetzt für den Termin in der nächsten Woche sein, aber sicherlich auf der nächsten Strecke dann." Man sei auf einem guten Weg.

Die deutsche Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und Schwierigkeiten beim Wandel zur Elektromobilität zu kämpfen. Viele Unternehmen fahren Sparkurse und bauen Stellen ab oder streichen Schichten./sam/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 86,40 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 13:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,49 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,25 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -6,99 %/+59,29 % bedeutet.



