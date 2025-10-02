    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehr Pasta fürs Geld

    Nudeln werden bei ALDI dauerhaft günstiger

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Millionen ALDI Kund:innen können beim
    Klassiker auf dem Teller noch mehr sparen: Denn beliebte Nudel-Produkte wie
    Spaghetti, Fusilli und Penne werden ab sofort dauerhaft auf 0,69 Euro pro
    Packung gesenkt. ALDI setzt als Preisführer ein starkes Zeichen gegen steigende
    Kosten bei Grundnahrungsmitteln und entlastet damit die Kund:innen.

    Pasta zählt zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln - ob als schnelle Mahlzeit,
    Familienklassiker oder kreative Kochidee. Gerade in Zeiten, in denen viele
    Menschen bewusst auf ihr Budget achten, bleibt Pasta ein fester Bestandteil des
    täglichen Speiseplans. ALDI trägt dieser Bedeutung Rechnung und stellt sicher,
    dass Nudelprodukte für alle bezahlbar bleiben. Besonders die ALDI Eigenmarken
    stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige,
    qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Markenprodukten.

    Folgende Nudel-Artikel werden ab heute bei ALDI SÜD und ab Samstag (04.10.) bei
    ALDI Nord um bis zu 12 Prozent dauerhaft im Preis gesenkt:

    - CUCINA NOBILE Spaghetti, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-
    0,10 Euro)
    - CUCINA NOBILE Penne, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10
    Euro)
    - CUCINA NOBILE Fusilli, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10
    Euro)
    - CUCINA NOBILE Farfalle, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10
    Euro)
    - CUCINA NOBILE Linguine, 500-Gramm-Packung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-
    0,10 Euro, nur bei ALDI Nord)
    - CUCINA NOBILE Macaroni, 500-Gramm-Packung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-
    0,10 Euro, nur bei ALDI Nord)

