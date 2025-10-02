US-Staatshaushalt unter Druck: Jeder siebte US-Dollar fließt in Zinsen

Die Dynamik hinter dieser Entwicklung ist einfach, aber bedrohlich: Die USA haben eine Schuldenquote von über 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angesammelt. Gleichzeitig sind die Zinssätze trotz der jüngsten Senkung immer noch vergleichsweise hoch, nachdem die Federal Reserve die Geldpolitik in den vergangenen Jahren verschärft hatte, um die Inflation zu bekämpfen.

Die Zinslast auf die US-Staatsverschuldung erreicht neue Dimensionen. Für das Haushaltsjahr 2024 waren laut Daten der Peterson-Foundation allein für Zinszahlungen 880 Milliarden US-Dollar fällig – das entspricht rund 13 Prozent der gesamten Staatsausgaben. Erstmals machten die Zinsen den größten Einzelposten des US-Budgets aus und ließen die Ausgaben für Medicare oder Verteidigung hinter sich. Nur ein Bruchteil der Bundesmittel steht für Bildung, Infrastruktur oder Forschung zur Verfügung.

Die Kombination aus hoher Verschuldung und hohen Zinsen treibt die Kosten für den Schuldendienst auf Rekordniveau. Laut Congressional Budget Office (CBO) könnten die Zinskosten bereits 2026 die 1-Billion-Dollar-Marke überschreiten und bis 2035 fast 1,8 Billionen US-Dollar erreichen. Damit würden Zinszahlungen zum zweitgrößten Ausgabeposten hinter den Sozialausgaben. Zur Einordnung: Die gesamten US-Staatsausgaben haben sich 2024 auf etwa 6,8 Billionen US-Dollar (5,8 Billionen Euro) summiert und dürften 2025 auf 7 Billionen US-Dollar steigen.

Dieser Trend hat unmittelbare Konsequenzen für die Fiskalpolitik. Jeder zusätzliche Dollar, der für Zinsen aufgebracht werden muss, fehlt für andere Bereiche – von Infrastrukturinvestitionen über Konjunkturprogramme bis hin zu Sozialprogrammen. Politische Versuche, die Staatsausgaben oder die Verschuldung zu begrenzen, sind in der Vergangenheit gescheitert oder verpufft, sodass die USA zunehmend in eine Art "Zinsfalle" geraten. Die Finanzlage erinnert an eine Haushaltsversion der Zins-Inflation-Schleife: Höhere Zinsen erhöhen die Zinslast, diese zwingt zu höheren Neuverschuldungen, und die Spirale beginnt von vorne.

Ein Blick nach Deutschland zeigt, wie unterschiedlich die Lage sein kann. Im vergangenen Jahr flossen lediglich 7,4 Prozent der Bundesausgaben in Zinszahlungen. Dank der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank machten die Zinsausgaben 2021 sogar nur 0,7 Prozent des Bundeshaushalts aus.

Die niedrigeren Zinssätze und die (relativ) disziplinierte Haushaltsführung sorgen dafür, dass Mittel für Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder Forschung bleiben. Auch die Schuldenquote ist deutlich geringer, was den Finanzspielraum erweitert und die Regierung flexibler macht. So ganz flexibel aber auch nicht, da es nach wie vor die Schuldenbremse gibt, auch wenn sie durch die Sondervermögen für Bundeswehr, Infrastruktur und Klimaneutralität etwas ausgehebelt wird.

Die USA spielen allerdings, was die Schulden angeht in einer ganz anderen Liga. Experten warnen, dass die weltgrößte Volkswirtschaft ohne politische Gegenmaßnahmen auf Dauer in eine fiskalische Schieflage geraten könnten.

Die riesige Zinslast erhöht das Risiko, dass die Regierung andere Ausgaben kürzen oder die Neuverschuldung weiter erhöhen muss, um die Zahlungen zu bedienen – eine Spirale, die langfristig das Wachstum hemmt. Diese Entwicklung ist immens wichtig, da steigende Staatsanleihenrenditen auch die Finanzierungskosten für Unternehmen verteuern und Kapitalmärkte destabilisieren können.

Die politische Dimension darf nicht unterschätzt werden: Kongress und Präsident müssen im laufenden Haushaltsjahr Entscheidungen treffen, die weit über kurzfristige Budgetfragen hinausgehen. Ohne Reformen drohen die USA, die fiskalische Flexibilität zu verlieren, während Deutschland dank niedrigerer Zinslast und stabiler Finanzen deutlich entspannter agieren kann.

Die USA zahlen heute schon einen erheblichen Preis für ihre Verschuldung. Während Deutschland mit einem Bruchteil der US-Belastung auskommt, könnten die hohen Zinskosten in den USA langfristig Wachstum, Investitionen und soziale Ausgaben deutlich einschränken – ein Alarmzeichen für Wirtschaft, Politik und Anleger gleichermaßen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion