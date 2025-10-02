16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne

wallstone schrieb 21.03.25, 12:35

Power Metallic ..



Habe den CEO vorgestern in Zürich auf der Minen Konferenz in Zürich gesprochen.



Er meint das die nun weiter kräftig Bohren und bald wieder Ergebnisse kommen, zudem was interessant war er rechnet damit, dass Powe Metallic von einem der Top 5 Kupferproduzenten / Bergbaufirmen übernommen werden. Das Argument ist klr, mit den extrem hohen Grades von 8 % Cu equ. haben die mehr als das 10 fache als die meisten grossen Minen. Zuden ist ja das Problem dass die Grades bei den grossen Minen in den letten Jahren deutlich zurückgegangen sind , von über 1 % Kupfer auf 0,6% . Interessant ist auch die grösset Kupfermine von TEC in BC in Kanada, da sind dei Grades bei 0,3 % und die Produzieren immer noch profitabel, wenn natürlich auch weniger profitabel als vor 5 Jahren. Für mich ist die Argumentaion schlüssig, dass dei einer Zugreifen wird... Er meinte noch, dass Power Metallic auch beginnen wird mit der Vorbereitung zur Produktion , aber erst nächstes Jahr. Als Ziel hat er so was von ca. 1,5 Mrd Cad Dollare genannt . Aktuell wird Power Metallic mit ca. 320 Mio CAD bewertet. Wäre also nochmals eine verfünffachung...



in Anbetracht dass der Kupferpreis ja nun auch richtig Gas gegeben hat, müsste in den nächsten Wochen eigentlich ein weitere Schub im Aktienkurs kommen, dürfte im Nächsten Move bestimmt Richtung 2,5 CAD Dollar gehen.