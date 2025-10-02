    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPower Metallic Mines AktievorwärtsNachrichten zu Power Metallic Mines
    16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne

    Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum
    (IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig
    internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern
    zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen,
    Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der
    Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen
    Ernährung und Gesundheit.

    Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des
    IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die
    Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und den dafür nötigen Rohstoffen.
    Mit Power Metallic Mines , Graphano Energy , Almonty Industries , Pasinex
    Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen
    präsentieren, die strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech
    liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler
    Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und werden verstärkt aus
    sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen
    beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne
    bringen die Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen
    lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des
    Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF. "Wir legen daher traditionell
    einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein
    Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für
    Furore sorgt."

    Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend
    zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen
    (MiCA) rücken regulierte Angebote für institutionelle und private Investoren in
    den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale
    Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen
    auch Verve Group SE , net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen,
    wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern.
    Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks und Creator-Ökosystemen adressieren sie
    Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale
    Wirtschaft.

    Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres
    Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die
    Integration erneuerbarer Energien entscheidend sind und dynaCERT rollt eine
