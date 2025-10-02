16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne
Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum
(IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig
internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern
zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen,
Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der
Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen
Ernährung und Gesundheit.
Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des
IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die
Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und den dafür nötigen Rohstoffen.
Mit Power Metallic Mines , Graphano Energy , Almonty Industries , Pasinex
Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen
präsentieren, die strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech
liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler
Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und werden verstärkt aus
sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen
beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne
bringen die Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen
lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des
Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF. "Wir legen daher traditionell
einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein
Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für
Furore sorgt."
Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend
zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen
(MiCA) rücken regulierte Angebote für institutionelle und private Investoren in
den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale
Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen
auch Verve Group SE , net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen,
wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern.
Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks und Creator-Ökosystemen adressieren sie
Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale
Wirtschaft.
Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres
Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die
Integration erneuerbarer Energien entscheidend sind und dynaCERT rollt eine
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Power Metallic Mines - A40S32 - CA73929R1055
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Power Metallic Mines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
wallstone schrieb 11.04.25, 20:38
Habe vor paar Tagen bei 1,02 Dollar nach gekauft.. heute nun 1,40 .. geht aber weiter auf 3 Dollar .mitdiskutieren »
wallstone schrieb 21.03.25, 12:35
Power Metallic ..mitdiskutieren »
Habe den CEO vorgestern in Zürich auf der Minen Konferenz in Zürich gesprochen.
Er meint das die nun weiter kräftig Bohren und bald wieder Ergebnisse kommen, zudem was interessant war er rechnet damit, dass Powe Metallic von einem der Top 5 Kupferproduzenten / Bergbaufirmen übernommen werden. Das Argument ist klr, mit den extrem hohen Grades von 8 % Cu equ. haben die mehr als das 10 fache als die meisten grossen Minen. Zuden ist ja das Problem dass die Grades bei den grossen Minen in den letten Jahren deutlich zurückgegangen sind , von über 1 % Kupfer auf 0,6% . Interessant ist auch die grösset Kupfermine von TEC in BC in Kanada, da sind dei Grades bei 0,3 % und die Produzieren immer noch profitabel, wenn natürlich auch weniger profitabel als vor 5 Jahren. Für mich ist die Argumentaion schlüssig, dass dei einer Zugreifen wird... Er meinte noch, dass Power Metallic auch beginnen wird mit der Vorbereitung zur Produktion , aber erst nächstes Jahr. Als Ziel hat er so was von ca. 1,5 Mrd Cad Dollare genannt . Aktuell wird Power Metallic mit ca. 320 Mio CAD bewertet. Wäre also nochmals eine verfünffachung...
in Anbetracht dass der Kupferpreis ja nun auch richtig Gas gegeben hat, müsste in den nächsten Wochen eigentlich ein weitere Schub im Aktienkurs kommen, dürfte im Nächsten Move bestimmt Richtung 2,5 CAD Dollar gehen.
Habe den CEO vorgestern in Zürich auf der Minen Konferenz in Zürich gesprochen.
Er meint das die nun weiter kräftig Bohren und bald wieder Ergebnisse kommen, zudem was interessant war er rechnet damit, dass Powe Metallic von einem der Top 5 Kupferproduzenten / Bergbaufirmen übernommen werden. Das Argument ist klr, mit den extrem hohen Grades von 8 % Cu equ. haben die mehr als das 10 fache als die meisten grossen Minen. Zuden ist ja das Problem dass die Grades bei den grossen Minen in den letten Jahren deutlich zurückgegangen sind , von über 1 % Kupfer auf 0,6% . Interessant ist auch die grösset Kupfermine von TEC in BC in Kanada, da sind dei Grades bei 0,3 % und die Produzieren immer noch profitabel, wenn natürlich auch weniger profitabel als vor 5 Jahren. Für mich ist die Argumentaion schlüssig, dass dei einer Zugreifen wird... Er meinte noch, dass Power Metallic auch beginnen wird mit der Vorbereitung zur Produktion , aber erst nächstes Jahr. Als Ziel hat er so was von ca. 1,5 Mrd Cad Dollare genannt . Aktuell wird Power Metallic mit ca. 320 Mio CAD bewertet. Wäre also nochmals eine verfünffachung...
in Anbetracht dass der Kupferpreis ja nun auch richtig Gas gegeben hat, müsste in den nächsten Wochen eigentlich ein weitere Schub im Aktienkurs kommen, dürfte im Nächsten Move bestimmt Richtung 2,5 CAD Dollar gehen.
wallstone schrieb 17.03.25, 22:43
Power Metallic unsere Perle ist weiter in der Konsolidierung , man kann da mit Limit zuschlagen. Ich treffe morgen oder übermorgen den Terry auf der Züricher Minenkonferenz. Mal schauen was der so zu berichten hat. Gebe dann Update hier..mitdiskutieren »
