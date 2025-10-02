Lyken.AI von globalem Marktführer im Bereich Technologie als Cloud-Dienstleister aufgenommen

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / Alset AI Ventures Inc. (TSX-V: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R6, WKN: A40M0J) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz („KI“), das Innovationen durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Flaggschiff-Cloud-Computing-Unternehmen Lyken.AI („Lyken“) als Cloud Services Provider („CSP“) in das Dell Technologies Canada Partner Program (das „Dell Partnerprogramm“) aufgenommen wurde.

Die Aufnahme in das Dell Partnerprogramm positioniert Lyken als anerkannten Cloud Services Provider (CSP), wodurch das Unternehmen die Infrastruktur, die Hardware und die Dienste von Dell für Unternehmen in seine Plattform integrieren kann. Im Rahmen des Programms wird Lyken voraussichtlich das globale Ökosystem und die branchenführenden Technologien von Dell nutzen, um sichere, skalierbare und leistungsstarke Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen und Entwickler anzubieten.

Die wesentlichen Vorteile der Aufnahme von Lyken in das Dell Partnerprogramm beinhalten:

- Zugang zu Dells Infrastruktur- und Multi-Cloud Stack – stellt Technologien auf Unternehmensniveau für schnelle, zuverlässige und skalierbare KI-Workloads bereit

- Unterstützung bei Markteinführung, Co-Marketing und Nachfragegenerierung – ermöglicht es Lyken, die Kundenakzeptanz sowie die Sichtbarkeit der Marke durch das globale Partnernetzwerk von Dell zu beschleunigen

- Anspruch auf Rabatte beim Verkauf von Produkten und Lösungen von Dell – stärkt die Fähigkeit von Lyken, in Wachstum zu reinvestieren und gleichzeitig Kosteneffizienz für Kunden zu erzielen

Kurtis Krack, President von Lyken, sagte: „Die Aufnahme in das Dell Technologies Partnerprogramm ist ein bedeutsamer Meilenstein für Lyken. Dies spiegelt nicht nur die Strategie unserer Cloud-Computing-Plattform wider, sondern ermöglicht es uns auch, unseren Kunden Zugang zu einer Infrastruktur und Dienstleistungen auf Unternehmensniveau zu bieten, die das Vertrauen einiger der größten Unternehmen der Welt genießen. Dies hilft uns dabei, unser Wachstum zu beschleunigen und kanadischen und nordamerikanischen Innovatoren moderne Lösungen anzubieten.“