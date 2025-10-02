BTC, XRP und Co. steigen: Krypto-Hunger trotz US-Shutdown und Japan-Renditen

Mit dem potenziell verschobenen US-Arbeitsmarktbericht und Renditen in Japan auf dem höchsten Stand seit 2008 wächst die Erwartung, dass Notenbanken vorsichtiger agieren und längerfristig gezwungen sein könnten, die Finanzbedingungen zu lockern.

Der US-Regierungsstillstand und die jüngsten Turbulenzen am japanischen Anleihemarkt konnten digitale Vermögenswerte in dieser Woche nicht bremsen. Im Gegenteil: Händler positionieren sich zunehmend auf ein Umfeld lockerer globaler Liquiditätsbedingungen.

"Die US-Shutdowns und schwächere Beschäftigungsdaten haben die Märkte in den letzten Tagen geprägt. Viele Investoren setzen darauf, dass die Fed gezwungen sein könnte, die Zinsen zu senken und die Konjunktur stärker zu stützen – was sowohl Aktien als auch Kryptowährungen Rückenwind verleiht," sagte Jeff Mei, COO bei BTSE.

Bitcoin konsolidiert unter 119.000 US-Dollar – Dogecoin mit Outperformance

Die Leitwährung Bitcoin notierte zuletzt bei 118.749 US-Dollar, rund 2 Prozent im Plus. Ethereum kletterte auf 4.387 US-Dollar (+2 Prozent), während Solana mit 225 US-Dollar ein Plus von 3,5 Prozent verbuchte.Dogecoin sprang um 6 Prozent auf 0,25 US-Dollar und setzte damit seine Outperformance fort. XRP notierte währenddessen stabil bei 2,98 US-Dollar (+1,57 Prozent).

Der gesamte Kryptomarkt legte in der Folge zu (2 Prozent) und erreichte laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von über 4,08 Billionen US-Dollar (Stand: 13:50 Uhr MESZ).

Altcoins profitieren von "Uptober"-Effekt – Litecoin und Stellar im Fokus

Parallel zu den bekanntesten Altcoins erlebten auch sogenannte "Dino-Coins" einen massiven Aufschwung. Litecoin sprang in den letzten 24 Stunden um 10 Prozent auf 122 US-Dollar – getragen von der Hoffnung auf ein bevorstehendes ETF-Greenlight durch die US-Börsenaufsicht SEC. Auch Stellar legte 9 Prozent zu und kletterte auf 0,40 US-Dollar.

"Das Kapital rotiert klar in die älteren Layer-1-Token, die seit 2017 etabliert sind," sagte Balaji Srihari, Vice President bei CoinSwitch. "Die Kombination aus makroökonomischer Unsicherheit und dem saisonalen Effekt macht Bitcoin und Altcoins derzeit besonders attraktiv."

Von "Fear" zu "Greed" – Marktstimmung dreht

Der Crypto Fear & Greed Index drehte binnen einer Woche deutlich nach oben und signalisiert mit einem Sprung um 15 Punkte eine spürbare Verschiebung hin zu Risikoappetit.

Analysten verweisen dabei auf den historisch starken Oktober, der von Anlegern inzwischen mit dem Schlagwort "Uptober" versehen wurde.

"Sollte Bitcoin das Momentum halten, sind Kurse von bis zu 140.000 US-Dollar in Reichweite," so Srihari. Dies könnte weiteren Kapitalzufluss in den breiteren Kryptomarkt auslösen und die Rallye zusätzlich verbreitern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



