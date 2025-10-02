Börsen Update Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,61 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:58) bei 30.820,01 PKT und steigt um +0,82 %. Top-Werte: Rational +6,07 %, Sartorius Vz. +4,04 %, Hochtief +3,54 % Flop-Werte: IONOS Group -4,61 %, Stroeer -1,39 %, ThyssenKrupp -1,26 %

Der DAX bewegt sich bei 24.443,62 PKT und steigt um +0,89 %. Top-Werte: Siemens Energy +5,23 %, Siemens +2,83 %, Infineon Technologies +2,76 % Flop-Werte: E.ON -2,04 %, Bayer -1,47 %, Scout24 -1,42 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:59) bei 3.731,44 PKT und steigt um +1,23 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +7,41 %, Jenoptik +6,84 %, Evotec +5,17 %

Flop-Werte: IONOS Group -4,61 %, Eckert & Ziegler -0,51 %, Nordex -0,35 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.666,10 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +5,70 %, Siemens Energy +5,23 %, ASML Holding +4,18 %

Flop-Werte: UniCredit -1,97 %, Bayer -1,47 %, Banco Santander -1,17 %

Der ATX steht aktuell (13:59:58) bei 4.713,78 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,30 %, STRABAG +1,47 %

Flop-Werte: Lenzing -1,06 %, Immofinanz -1,05 %, Andritz -1,01 %

Der SMI steht bei 12.444,88 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Logitech International +2,13 %, CIE Financiere Richemont +1,34 %, Lonza Group +1,20 %

Flop-Werte: Holcim -1,39 %, Amrize -1,31 %, Geberit -0,74 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.074,62 PKT und steigt um +1,04 %.

Top-Werte: Stellantis +6,37 %, Thales +4,29 %, Dassault Systemes +3,95 %

Flop-Werte: ORANGE -2,25 %, ArcelorMittal -1,94 %, Euronext -1,42 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.710,63 PKT und gewinnt bisher +1,15 %.

Top-Werte: Alfa Laval +2,47 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,37 %, SKF (B) +1,33 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,53 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,18 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,64 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.120,00 PKT und gewinnt bisher +2,61 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,89 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,06 %, Jumbo +0,58 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,97 %, Coca-Cola HBC -0,66 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,45 %