Starke Performance SILTRONIC AG Aktie legt zu - 02.10.2025

Mit einer Performance von +7,41 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +19,89 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +4,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,36 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,07 % 1 Monat +33,59 % 3 Monate +19,89 % 1 Jahr -28,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die durch steigende Wafer-Nachfrage und Megatrends wie KI unterstützt wird. Anleger sind optimistisch, denken jedoch über Gewinnmitnahmen nach, insbesondere bei Kursen über 60 Euro. Die fundamentale Bewertung wird als niedrig im Vergleich zu den Investitionen wahrgenommen, während die geplanten Kapazitätserweiterungen für zukünftiges Wachstum sorgen sollen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.