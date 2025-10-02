Goldrallye als Warnsignal für Aktien & Bitcoin: Crasht jetzt alles?

Er verweist auf die enorme Liquidität, die die Federal Reserve in den vergangenen Monaten bereitgestellt habe. Diese habe die Märkte nach einer einjährigen Rallye weiter nach oben getrieben, während das Thema Künstliche Intelligenz die Stimmung dominiere. Doch Bierman dämpft die Euphorie: "KI wird zu enormen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führen."

Der erfahrene Markttechniker Jeffrey Bierman warnt vor einer nahenden Korrektur an den Finanzmärkten. "Der US-Aktienmarkt könnte bereits in diesem Monat eine Korrektur erleben – eine, die bis zum Ende des Jahres andauern könnte", so der Chief Market Technician von TheoTrade und Professor an der Loyola University Chicago, gegenüber MarketWatch.

Besondere Aufmerksamkeit richtet er auf den Goldmarkt. Dessen parabolische Kursentwicklung sei ein Warnsignal: "Wenn Gold den Aktienmarkt so deutlich übertrifft, deutet dies darauf hin, dass der US-Dollar schwach ist und Aktien auf geborgte Zeit laufen."

Für den S&P 500 sieht Bierman kritische Marken. Ein Rückfall unter 6.530 Punkte könnte automatische Verkäufe auslösen, ein Rutsch unter 6.350 das Ende des seit April bestehenden Aufwärtstrends signalisieren. In diesem Fall sei ein Abrutschen bis auf 5.700 möglich.

Auch Bitcoin hält er für extrem anfällig. Sein Modell deute auf eine Korrektur von bis zu 30 Prozent hin, mit möglichen Rücksetzern auf 80.000 oder gar 50.000 US-Dollar. "Wenn Bitcoin unter 108.000 US-Dollar fällt, könnte es zu einem raschen Einbruch kommen. Dieses Ereignis wird wahrscheinlich nicht auf Kryptowährungen beschränkt bleiben. Es könnte auch den Aktienmarkt nach unten ziehen."

Dennoch sieht Bierman Chancen, einen größeren Ausverkauf zu verhindern. Fondsmanager müssten weg von ihrer Übergewichtung in Tech und Finanzen und Kapital in defensive oder vernachlässigte Sektoren wie Energie, Konsum oder REITs verschieben. "Wenn Sie vollständig investiert bleiben, sollten Sie eine Umschichtung in einige der vom Markt übersehenen Sektoren in Betracht ziehen."

Privatanleger rät er zu konsequenter Absicherung, etwa durch Anleihen, Puts oder Short-Positionen. Gefährlich seien vor allem Selbstzufriedenheit und übermäßige Margenschulden. "Die größte Emotion, die es zu bekämpfen gilt, ist FOMO – die Angst, etwas zu verpassen."

Seine größte Sorge gilt einer möglichen Stagflation: steigende Preise bei schwacher Konjunktur. Zinssenkungen der Fed in einem solchen Umfeld seien "wie Benzin auf ein Lagerfeuer" – kurzfristig beruhigend, langfristig brandgefährlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



