Weg frei für Forschung im Mittelstand (FOTO)

Berlin/Köln (ots) - "Der Weg für Forschung im Mittelstand ist frei. Eine

innovationsgetriebene Wirtschaft stärkt die Zukunftsfähigkeit unserer

Gesellschaft. Daher begrüßen wir die Entscheidung, die Verwaltung der

Forschungsförderprogramme, die deutsche Unternehmen bei der Entwicklung von

Innovationen unterstützen, im Bundeswirtschaftsministerium zu belassen", erklärt

Thomas Reiche, Vorstand der AIF - Allianz für Industrie und Forschung e.V.

(https://www.aif.de/) und Geschäftsführer des FEhS - Institut für

Baustoff-Forschung e.V. (https://www.aif.de/mitglied/fehs/)



Die AIF hat sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern in den vergangenen Monaten

dafür stark gemacht, dass die Programme Zentrales Innovationsprogramm

Mittelstand (ZIM) (https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Home/home.html) ,

Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) (https://www.igf-foerderung.de/) und

die Förderung von Innovationskompetenz mit gemeinnützigen

Industrieforschungseinrichtungen (INNO-KOM) (https://www.foerderdatenbank.de/FDB

/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/externer-industrieforschungseinrichtungen.

html) im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)

(https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/DE/Home/home.html)

angesiedelt bleiben. "Es ist die richtige Entscheidung - auch um kurze Wege für

Innovationen von der Idee bis zum Transfer in die unternehmerische Praxis

sicherzustellen. Die Kompetenz für Industrie und Mittelstand liegt beim

Wirtschaftsministerium. Deshalb gehören auch die

Industrieforschungsförderprogramme dorthin!", hebt Thomas Reiche hervor.







und engagiert sich seit mehr als sieben Jahrzehnten für forschende Unternehmen

in Deutschland. Unter ihrem Dach schließen sich industriegetragene

Forschungsvereinigungen zusammen, die Unternehmen unterschiedlicher Größen und

Branchen repräsentieren und Gemeinschaftsforschung organisieren.



BMWE-Forschungsförderprogramme insbesondere in Krisenzeiten erfolgreich



Am 1. Oktober 2025 veröffentlichte das Bundeswirtschaftsministerium ein

Organigramm, das die Zuständigkeiten von BMWE und Bundesministerium für

Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

(https://www.bmftr.bund.de/DE/Home/home_node.html) dazu klärt. Die

Neuausrichtung beider Ministerien nach der Regierungsbildung hatte zunächst zu

Unklarheiten geführt, insbesondere hinsichtlich des ZIM, der IGF und der

INNO-KOM.



Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Mai 2025 die schnelle Einigung beider

Ministerien zu dieser Frage gefordert. Die nun getroffene Vereinbarung sichert,

laut Thomas Reiche, die Zuständigkeit "in bewährter Hand des BMWE" für die

Programme - eine Entscheidung, die vor allem in Krisenzeiten von großer

Bedeutung ist, so der AIF-Vorstand: "ZIM, IGF und INNO-KOM haben sich gerade

während herausfordernder Wirtschaftsphasen als äußerst erfolgreich erwiesen. Um

die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern, ist eine zügige

Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte unerlässlich."



AIF fordert eine Milliarde für Industrieforschung



In diesem Zusammenhang erneuert die AIF ihre Forderung nach einer Aufstockung

der Mittel für die genannten Forschungsförderungen. "Die Unterstützung von ZIM

(600 Millionen Euro), IGF (300 Millionen Euro) und INNO-KOM (100 Millionen Euro)

sollte auf insgesamt eine Milliarde Euro angehoben werden", fordert Thomas

Reiche im Namen der 60 AIF-Forschungsvereinigungen, 1.200 kooperierenden

Forschungseinrichtungen und zehntausenden innovierenden Unternehmen.



"Mehr als eine Viertelmillion vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte

Forschungsprojekte sind in den vergangenen Jahrzehnten unter der Verantwortung

des AIF e.V., ihrer Forschungsvereinigungen und ihrer Tochtergesellschaft AiF

Projekt GmbH realisiert worden. Diese Projekte haben nicht nur die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wirkungsvoll gestärkt, sondern auch zur

Transformation hin zu einer nachhaltigeren und digitalen Wirtschaft

beigetragen", betont der AIF-Vorstand Thomas Reiche.



Pressekontakt:



Frauke Frodl, Pressersprecherin der AIF - Allianz für Industrie und

Forschung e.V.

Telefon: +49 30 64475 215, Mobil: +49 151 19621 541

E-Mail: mailto:frauke.frodl@aif.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128933/6130139

OTS: AIF e.V.





