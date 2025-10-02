    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZIM Integrated Shipping Services AktievorwärtsNachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services

    AIF-Vorstand

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weg frei für Forschung im Mittelstand (FOTO)

    Berlin/Köln (ots) - "Der Weg für Forschung im Mittelstand ist frei. Eine
    innovationsgetriebene Wirtschaft stärkt die Zukunftsfähigkeit unserer
    Gesellschaft. Daher begrüßen wir die Entscheidung, die Verwaltung der
    Forschungsförderprogramme, die deutsche Unternehmen bei der Entwicklung von
    Innovationen unterstützen, im Bundeswirtschaftsministerium zu belassen", erklärt
    Thomas Reiche, Vorstand der AIF - Allianz für Industrie und Forschung e.V.
    (https://www.aif.de/) und Geschäftsführer des FEhS - Institut für
    Baustoff-Forschung e.V. (https://www.aif.de/mitglied/fehs/)

    Die AIF hat sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern in den vergangenen Monaten
    dafür stark gemacht, dass die Programme Zentrales Innovationsprogramm
    Mittelstand (ZIM) (https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Home/home.html) ,
    Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) (https://www.igf-foerderung.de/) und
    die Förderung von Innovationskompetenz mit gemeinnützigen
    Industrieforschungseinrichtungen (INNO-KOM) (https://www.foerderdatenbank.de/FDB
    /Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/externer-industrieforschungseinrichtungen.
    html) im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    (https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/DE/Home/home.html)
    angesiedelt bleiben. "Es ist die richtige Entscheidung - auch um kurze Wege für
    Innovationen von der Idee bis zum Transfer in die unternehmerische Praxis
    sicherzustellen. Die Kompetenz für Industrie und Mittelstand liegt beim
    Wirtschaftsministerium. Deshalb gehören auch die
    Industrieforschungsförderprogramme dorthin!", hebt Thomas Reiche hervor.

    Die AIF ist das Forschungs- und Transfernetzwerk für Mittelstand und Industrie
    und engagiert sich seit mehr als sieben Jahrzehnten für forschende Unternehmen
    in Deutschland. Unter ihrem Dach schließen sich industriegetragene
    Forschungsvereinigungen zusammen, die Unternehmen unterschiedlicher Größen und
    Branchen repräsentieren und Gemeinschaftsforschung organisieren.

    BMWE-Forschungsförderprogramme insbesondere in Krisenzeiten erfolgreich

    Am 1. Oktober 2025 veröffentlichte das Bundeswirtschaftsministerium ein
    Organigramm, das die Zuständigkeiten von BMWE und Bundesministerium für
    Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)
    (https://www.bmftr.bund.de/DE/Home/home_node.html) dazu klärt. Die
    Neuausrichtung beider Ministerien nach der Regierungsbildung hatte zunächst zu
    Unklarheiten geführt, insbesondere hinsichtlich des ZIM, der IGF und der
    INNO-KOM.

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Mai 2025 die schnelle Einigung beider
    Ministerien zu dieser Frage gefordert. Die nun getroffene Vereinbarung sichert,
    laut Thomas Reiche, die Zuständigkeit "in bewährter Hand des BMWE" für die
    Programme - eine Entscheidung, die vor allem in Krisenzeiten von großer
    Bedeutung ist, so der AIF-Vorstand: "ZIM, IGF und INNO-KOM haben sich gerade
    während herausfordernder Wirtschaftsphasen als äußerst erfolgreich erwiesen. Um
    die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern, ist eine zügige
    Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte unerlässlich."

    AIF fordert eine Milliarde für Industrieforschung

    In diesem Zusammenhang erneuert die AIF ihre Forderung nach einer Aufstockung
    der Mittel für die genannten Forschungsförderungen. "Die Unterstützung von ZIM
    (600 Millionen Euro), IGF (300 Millionen Euro) und INNO-KOM (100 Millionen Euro)
    sollte auf insgesamt eine Milliarde Euro angehoben werden", fordert Thomas
    Reiche im Namen der 60 AIF-Forschungsvereinigungen, 1.200 kooperierenden
    Forschungseinrichtungen und zehntausenden innovierenden Unternehmen.

    "Mehr als eine Viertelmillion vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte
    Forschungsprojekte sind in den vergangenen Jahrzehnten unter der Verantwortung
    des AIF e.V., ihrer Forschungsvereinigungen und ihrer Tochtergesellschaft AiF
    Projekt GmbH realisiert worden. Diese Projekte haben nicht nur die
    Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wirkungsvoll gestärkt, sondern auch zur
    Transformation hin zu einer nachhaltigeren und digitalen Wirtschaft
    beigetragen", betont der AIF-Vorstand Thomas Reiche.

    Pressekontakt:

    Frauke Frodl, Pressersprecherin der AIF - Allianz für Industrie und
    Forschung e.V.
    Telefon: +49 30 64475 215, Mobil: +49 151 19621 541
    E-Mail: mailto:frauke.frodl@aif.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128933/6130139
    OTS: AIF e.V.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ZIM Integrated Shipping Services - A2QNF3 - IL0065100930

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ZIM Integrated Shipping Services. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AIF-Vorstand Weg frei für Forschung im Mittelstand (FOTO) "Der Weg für Forschung im Mittelstand ist frei. Eine innovationsgetriebene Wirtschaft stärkt die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Daher begrüßen wir die Entscheidung, die Verwaltung der Forschungsförderprogramme, die deutsche Unternehmen bei …