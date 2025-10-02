Good Mobility Council veröffentlicht erstes Buch
Good Mobility Standard - Der Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden (FOTO)
Berlin / München (ots) - Buchpremiere pünktlich zur EXPO REAL 2025 in München -
Gründer Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz stellen den Good Mobility Standard
vor.
Gebäude sind Mobilitätsmaschinen: 80 Prozent aller Wege starten oder enden an
ihnen. Dennoch wird Mobilität in der Planung oft stiefmütterlich behandelt. Mit
ihrem neuen Buch präsentieren die Gründer des Good Mobility Council , Christian
Scheler und Dr. Ingo Kucz, erstmals den Good Mobility Standard als umfassenden
Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden. Die Veröffentlichung
erscheint pünktlich zur diesjährigen EXPO REAL in München.
Gründer Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz stellen den Good Mobility Standard
vor.
Gebäude sind Mobilitätsmaschinen: 80 Prozent aller Wege starten oder enden an
ihnen. Dennoch wird Mobilität in der Planung oft stiefmütterlich behandelt. Mit
ihrem neuen Buch präsentieren die Gründer des Good Mobility Council , Christian
Scheler und Dr. Ingo Kucz, erstmals den Good Mobility Standard als umfassenden
Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden. Die Veröffentlichung
erscheint pünktlich zur diesjährigen EXPO REAL in München.
Mobilität als Herzstück der Gebäudeplanung: "Wir sehen bis heute Pläne, in denen
Gebäude um das Auto herum entworfen werden. Später muss dann mühsam umgeplant
werden, um alle Verkehrsträger einzubinden - das ist ineffizient und
vermeidbar", erklären Scheler und Kucz im Vorwort des Buches. "Der Good Mobility
Standard zeigt, was aus Sicht der Regelwerke mindestens berücksichtigt werden
muss - und was wir tun können, um Gebäude wirklich future-ready zu machen."
Der Ansatz verbindet Architektur mit User Experience Design und liefert eine
Übersetzungsleistung von der Verkehrs- und Mobilitätsplanung in die Welt von
Architektur, Immobilienentwicklung und Gebäudestrategie.
Von der Forschung zur Praxis: Der Good Mobility Standard ist Ergebnis
jahrelanger Forschung und Entwicklung sowie zahlreicher Praxisprojekte. Von
platin-zertifizierten Bürogebäuden wie DSTRCT.Berlin bis zu innovativen
Wohnprojekten wie dem Grünen Weiler in Münster zeigt sich: Der Standard
funktioniert, Nutzer:innen setzen ihn flexibel ein - ob als Tool zur
Planungsoptimierung, als Vorzertifikat für Behörden oder als Auszeichnung für
Investoren und Mieterinnen und Mieter. "Gute Mobilität ist längst ein
Performance-Merkmal von Gebäuden", betonen die Gründer.
Klimaziele nur gemeinsam erreichbar: Im Vorwort machen Scheler und Kucz
deutlich: "Die Gebäude- und Mobilitätssektoren verfehlen nach wie vor ihre
Klimaziele - und das ist kein Zufall. Beide Sektoren sind eng miteinander
verbunden. Wir können die Klimaziele nur erreichen, wenn wir sie zusammendenken
und entsprechend planen. Genau hier setzt der Good Mobility Standard an."
Foundation und Netzwerk: Neben dem Zertifizierungssystem Certified Good Mobility
baut der Good Mobility Council ein wachsendes Netzwerk an Good Mobility Fellows
auf, die aktiv mit dem Standard arbeiten. Mit der neu gegründeten Good Mobility
Foundation entsteht zudem ein Thinktank, der Forschungsfragen bearbeitet und
Initiativen startet, um Mobilität und Architektur systematisch zu verknüpfen.
Über den Good Mobility Council: Der Good Mobility Council ist die führende
Plattform für zukunftsfähige Mobilität in der Gebäudeplanung. Kern des Angebots
ist das Zertifizierungssystem Certified Good Mobility , mit dem
Immobilienprojekte anhand des Good Mobility Standard bewertet und ausgezeichnet
werden. Der Council verbindet Forschung, Praxis und Zertifizierung - mit dem
Ziel, Mobilität vom Nebenfach zum Hauptfach in der Architektur- und
Immobilienplanung zu machen.
