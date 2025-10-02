    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Good Mobility Council veröffentlicht erstes Buch

    Good Mobility Standard - Der Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden (FOTO)

    Berlin / München (ots) - Buchpremiere pünktlich zur EXPO REAL 2025 in München -
    Gründer Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz stellen den Good Mobility Standard
    vor.

    Gebäude sind Mobilitätsmaschinen: 80 Prozent aller Wege starten oder enden an
    ihnen. Dennoch wird Mobilität in der Planung oft stiefmütterlich behandelt. Mit
    ihrem neuen Buch präsentieren die Gründer des Good Mobility Council , Christian
    Scheler und Dr. Ingo Kucz, erstmals den Good Mobility Standard als umfassenden
    Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden. Die Veröffentlichung
    erscheint pünktlich zur diesjährigen EXPO REAL in München.

    Mobilität als Herzstück der Gebäudeplanung: "Wir sehen bis heute Pläne, in denen
    Gebäude um das Auto herum entworfen werden. Später muss dann mühsam umgeplant
    werden, um alle Verkehrsträger einzubinden - das ist ineffizient und
    vermeidbar", erklären Scheler und Kucz im Vorwort des Buches. "Der Good Mobility
    Standard zeigt, was aus Sicht der Regelwerke mindestens berücksichtigt werden
    muss - und was wir tun können, um Gebäude wirklich future-ready zu machen."

    Der Ansatz verbindet Architektur mit User Experience Design und liefert eine
    Übersetzungsleistung von der Verkehrs- und Mobilitätsplanung in die Welt von
    Architektur, Immobilienentwicklung und Gebäudestrategie.

    Von der Forschung zur Praxis: Der Good Mobility Standard ist Ergebnis
    jahrelanger Forschung und Entwicklung sowie zahlreicher Praxisprojekte. Von
    platin-zertifizierten Bürogebäuden wie DSTRCT.Berlin bis zu innovativen
    Wohnprojekten wie dem Grünen Weiler in Münster zeigt sich: Der Standard
    funktioniert, Nutzer:innen setzen ihn flexibel ein - ob als Tool zur
    Planungsoptimierung, als Vorzertifikat für Behörden oder als Auszeichnung für
    Investoren und Mieterinnen und Mieter. "Gute Mobilität ist längst ein
    Performance-Merkmal von Gebäuden", betonen die Gründer.

    Klimaziele nur gemeinsam erreichbar: Im Vorwort machen Scheler und Kucz
    deutlich: "Die Gebäude- und Mobilitätssektoren verfehlen nach wie vor ihre
    Klimaziele - und das ist kein Zufall. Beide Sektoren sind eng miteinander
    verbunden. Wir können die Klimaziele nur erreichen, wenn wir sie zusammendenken
    und entsprechend planen. Genau hier setzt der Good Mobility Standard an."

    Foundation und Netzwerk: Neben dem Zertifizierungssystem Certified Good Mobility
    baut der Good Mobility Council ein wachsendes Netzwerk an Good Mobility Fellows
    auf, die aktiv mit dem Standard arbeiten. Mit der neu gegründeten Good Mobility
    Foundation entsteht zudem ein Thinktank, der Forschungsfragen bearbeitet und
    Initiativen startet, um Mobilität und Architektur systematisch zu verknüpfen.

    Über den Good Mobility Council: Der Good Mobility Council ist die führende
    Plattform für zukunftsfähige Mobilität in der Gebäudeplanung. Kern des Angebots
    ist das Zertifizierungssystem Certified Good Mobility , mit dem
    Immobilienprojekte anhand des Good Mobility Standard bewertet und ausgezeichnet
    werden. Der Council verbindet Forschung, Praxis und Zertifizierung - mit dem
    Ziel, Mobilität vom Nebenfach zum Hauptfach in der Architektur- und
    Immobilienplanung zu machen.

