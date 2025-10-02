Good Mobility Standard - Der Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden (FOTO)

Berlin / München (ots) - Buchpremiere pünktlich zur EXPO REAL 2025 in München -

Gründer Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz stellen den Good Mobility Standard

vor.



Gebäude sind Mobilitätsmaschinen: 80 Prozent aller Wege starten oder enden an

ihnen. Dennoch wird Mobilität in der Planung oft stiefmütterlich behandelt. Mit

ihrem neuen Buch präsentieren die Gründer des Good Mobility Council , Christian

Scheler und Dr. Ingo Kucz, erstmals den Good Mobility Standard als umfassenden

Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden. Die Veröffentlichung

erscheint pünktlich zur diesjährigen EXPO REAL in München.





Mobilität als Herzstück der Gebäudeplanung: "Wir sehen bis heute Pläne, in denen

Gebäude um das Auto herum entworfen werden. Später muss dann mühsam umgeplant

werden, um alle Verkehrsträger einzubinden - das ist ineffizient und

vermeidbar", erklären Scheler und Kucz im Vorwort des Buches. "Der Good Mobility

Standard zeigt, was aus Sicht der Regelwerke mindestens berücksichtigt werden

muss - und was wir tun können, um Gebäude wirklich future-ready zu machen."



Der Ansatz verbindet Architektur mit User Experience Design und liefert eine

Übersetzungsleistung von der Verkehrs- und Mobilitätsplanung in die Welt von

Architektur, Immobilienentwicklung und Gebäudestrategie.



Von der Forschung zur Praxis: Der Good Mobility Standard ist Ergebnis

jahrelanger Forschung und Entwicklung sowie zahlreicher Praxisprojekte. Von

platin-zertifizierten Bürogebäuden wie DSTRCT.Berlin bis zu innovativen

Wohnprojekten wie dem Grünen Weiler in Münster zeigt sich: Der Standard

funktioniert, Nutzer:innen setzen ihn flexibel ein - ob als Tool zur

Planungsoptimierung, als Vorzertifikat für Behörden oder als Auszeichnung für

Investoren und Mieterinnen und Mieter. "Gute Mobilität ist längst ein

Performance-Merkmal von Gebäuden", betonen die Gründer.



Klimaziele nur gemeinsam erreichbar: Im Vorwort machen Scheler und Kucz

deutlich: "Die Gebäude- und Mobilitätssektoren verfehlen nach wie vor ihre

Klimaziele - und das ist kein Zufall. Beide Sektoren sind eng miteinander

verbunden. Wir können die Klimaziele nur erreichen, wenn wir sie zusammendenken

und entsprechend planen. Genau hier setzt der Good Mobility Standard an."



Foundation und Netzwerk: Neben dem Zertifizierungssystem Certified Good Mobility

baut der Good Mobility Council ein wachsendes Netzwerk an Good Mobility Fellows

auf, die aktiv mit dem Standard arbeiten. Mit der neu gegründeten Good Mobility

Foundation entsteht zudem ein Thinktank, der Forschungsfragen bearbeitet und

Initiativen startet, um Mobilität und Architektur systematisch zu verknüpfen.



Über den Good Mobility Council: Der Good Mobility Council ist die führende

Plattform für zukunftsfähige Mobilität in der Gebäudeplanung. Kern des Angebots

ist das Zertifizierungssystem Certified Good Mobility , mit dem

Immobilienprojekte anhand des Good Mobility Standard bewertet und ausgezeichnet

werden. Der Council verbindet Forschung, Praxis und Zertifizierung - mit dem

Ziel, Mobilität vom Nebenfach zum Hauptfach in der Architektur- und

Immobilienplanung zu machen.



