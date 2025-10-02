Dr. Hans-Peter Luippold über die Rolle von KI, Netzwerken und Soft Skills (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Rasanter Umbruch, wachsender Druck und neueSpielregeln: Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft heute seine beruflicheZukunft sichern will, muss sich mehr denn je auf Wandel einstellen. Genau hiersetzt Dr. Hans-Peter Luippold an: Mit seiner einzigartigen Kombination ausPersönlichkeitsanalyse, Strategie und praxisnaher Beratung zeigt er Fach- undFührungskräften, wie sie ihre Stärken neu entdecken - und sich alsunverzichtbare Gestalter in einer digitalisierten Arbeitswelt positionieren.Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind weit mehr als nur technischeSchlagworte - sie verändern gerade mit enormer Geschwindigkeit fundamentaleArbeitsfelder. Viele gestandene Fach- und Führungskräfte zwischen 40 und 55Jahren erleben diesen Wandel besonders intensiv: Bisherige Kompetenzen werdenüberraschend schnell entwertet, Routinen lösen sich auf, und der Wettbewerb umattraktive Positionen verschärft sich. Trotz oft langjähriger Erfahrung zweifelnimmer mehr an ihrer beruflichen Zukunft: Lässt sich das eigene Know-howüberhaupt nachhaltig sichern? Und welche Qualitäten behalten auch in Zukunftihren Wert? Diese Unsicherheit wiegt schwerer als ein "natürlicher" Wechsel derKarrierephasen, schließlich steht im digitalen Zeitalter nicht nur die Position,sondern manchmal sogar das eigene Selbstverständnis auf dem Prüfstand. EineOrientierung wird dringend gebraucht, denn: "Wer den Umbruch ignoriert oderversucht, die Veränderungen auszusitzen, wird früher oder später vom Marktüberholt - es ist nicht mehr die Frage, ob man sich anpasst, sondern wie schnelldas gelingt", warnt Dr. Hans-Peter Luippold, erfahrener Karriereberater undGründer von manager.de."Der Kern nachhaltiger Karriereplanung in der digitalen Arbeitswelt liegt darin,seine individuellen Stärken zu identifizieren und darauf aufbauend gezielt Hard,Soft und Transferable Skills zu kombinieren - nur so wird man zum unersetzlichenProblemlöser", erklärt er weiter. Auf dieser Grundlage hat er einenBeratungsansatz entwickelt, der erfahrenen Fach- und Führungskräften neueOrientierung gibt. Anstatt wahllos zusätzliche Qualifikationen anzuhäufen, gehtes darum, die persönliche Einzigartigkeit sichtbar zu machen, diese strategischmit technologischen Entwicklungen zu verbinden und im beruflichen Umfeld gezieltzu platzieren. Seine Klienten profitieren dabei von mehr als 25 Jahren Erfahrungin der Begleitung beruflicher Wendepunkte: Sie lernen, ihre Fähigkeiten in einemveränderten Marktumfeld neu einzuordnen, ihre Wirkung nach außen klar zuschärfen und in entscheidenden Situationen selbstbewusst aufzutreten.KI als Beschleuniger - aber Persönlichkeit als Distinktionsmerkmal