    Karriereplanung im digitalen Zeitalter

    Dr. Hans-Peter Luippold über die Rolle von KI, Netzwerken und Soft Skills (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Rasanter Umbruch, wachsender Druck und neue
    Spielregeln: Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft heute seine berufliche
    Zukunft sichern will, muss sich mehr denn je auf Wandel einstellen. Genau hier
    setzt Dr. Hans-Peter Luippold an: Mit seiner einzigartigen Kombination aus
    Persönlichkeitsanalyse, Strategie und praxisnaher Beratung zeigt er Fach- und
    Führungskräften, wie sie ihre Stärken neu entdecken - und sich als
    unverzichtbare Gestalter in einer digitalisierten Arbeitswelt positionieren.

    Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind weit mehr als nur technische
    Schlagworte - sie verändern gerade mit enormer Geschwindigkeit fundamentale
    Arbeitsfelder. Viele gestandene Fach- und Führungskräfte zwischen 40 und 55
    Jahren erleben diesen Wandel besonders intensiv: Bisherige Kompetenzen werden
    überraschend schnell entwertet, Routinen lösen sich auf, und der Wettbewerb um
    attraktive Positionen verschärft sich. Trotz oft langjähriger Erfahrung zweifeln
    immer mehr an ihrer beruflichen Zukunft: Lässt sich das eigene Know-how
    überhaupt nachhaltig sichern? Und welche Qualitäten behalten auch in Zukunft
    ihren Wert? Diese Unsicherheit wiegt schwerer als ein "natürlicher" Wechsel der
    Karrierephasen, schließlich steht im digitalen Zeitalter nicht nur die Position,
    sondern manchmal sogar das eigene Selbstverständnis auf dem Prüfstand. Eine
    Orientierung wird dringend gebraucht, denn: "Wer den Umbruch ignoriert oder
    versucht, die Veränderungen auszusitzen, wird früher oder später vom Markt
    überholt - es ist nicht mehr die Frage, ob man sich anpasst, sondern wie schnell
    das gelingt", warnt Dr. Hans-Peter Luippold, erfahrener Karriereberater und
    Gründer von manager.de.

    "Der Kern nachhaltiger Karriereplanung in der digitalen Arbeitswelt liegt darin,
    seine individuellen Stärken zu identifizieren und darauf aufbauend gezielt Hard,
    Soft und Transferable Skills zu kombinieren - nur so wird man zum unersetzlichen
    Problemlöser", erklärt er weiter. Auf dieser Grundlage hat er einen
    Beratungsansatz entwickelt, der erfahrenen Fach- und Führungskräften neue
    Orientierung gibt. Anstatt wahllos zusätzliche Qualifikationen anzuhäufen, geht
    es darum, die persönliche Einzigartigkeit sichtbar zu machen, diese strategisch
    mit technologischen Entwicklungen zu verbinden und im beruflichen Umfeld gezielt
    zu platzieren. Seine Klienten profitieren dabei von mehr als 25 Jahren Erfahrung
    in der Begleitung beruflicher Wendepunkte: Sie lernen, ihre Fähigkeiten in einem
    veränderten Marktumfeld neu einzuordnen, ihre Wirkung nach außen klar zu
    schärfen und in entscheidenden Situationen selbstbewusst aufzutreten.

    KI als Beschleuniger - aber Persönlichkeit als Distinktionsmerkmal
    Karriereplanung im digitalen Zeitalter Dr. Hans-Peter Luippold über die Rolle von KI, Netzwerken und Soft Skills (FOTO) Rasanter Umbruch, wachsender Druck und neue Spielregeln: Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft heute seine berufliche Zukunft sichern will, muss sich mehr denn je auf Wandel einstellen. Genau hier setzt Dr. Hans-Peter Luippold an: Mit seiner …