Karriereplanung im digitalen Zeitalter
Dr. Hans-Peter Luippold über die Rolle von KI, Netzwerken und Soft Skills (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Rasanter Umbruch, wachsender Druck und neue
Spielregeln: Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft heute seine berufliche
Zukunft sichern will, muss sich mehr denn je auf Wandel einstellen. Genau hier
setzt Dr. Hans-Peter Luippold an: Mit seiner einzigartigen Kombination aus
Persönlichkeitsanalyse, Strategie und praxisnaher Beratung zeigt er Fach- und
Führungskräften, wie sie ihre Stärken neu entdecken - und sich als
unverzichtbare Gestalter in einer digitalisierten Arbeitswelt positionieren.
Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind weit mehr als nur technische
Schlagworte - sie verändern gerade mit enormer Geschwindigkeit fundamentale
Arbeitsfelder. Viele gestandene Fach- und Führungskräfte zwischen 40 und 55
Jahren erleben diesen Wandel besonders intensiv: Bisherige Kompetenzen werden
überraschend schnell entwertet, Routinen lösen sich auf, und der Wettbewerb um
attraktive Positionen verschärft sich. Trotz oft langjähriger Erfahrung zweifeln
immer mehr an ihrer beruflichen Zukunft: Lässt sich das eigene Know-how
überhaupt nachhaltig sichern? Und welche Qualitäten behalten auch in Zukunft
ihren Wert? Diese Unsicherheit wiegt schwerer als ein "natürlicher" Wechsel der
Karrierephasen, schließlich steht im digitalen Zeitalter nicht nur die Position,
sondern manchmal sogar das eigene Selbstverständnis auf dem Prüfstand. Eine
Orientierung wird dringend gebraucht, denn: "Wer den Umbruch ignoriert oder
versucht, die Veränderungen auszusitzen, wird früher oder später vom Markt
überholt - es ist nicht mehr die Frage, ob man sich anpasst, sondern wie schnell
das gelingt", warnt Dr. Hans-Peter Luippold, erfahrener Karriereberater und
Gründer von manager.de.
"Der Kern nachhaltiger Karriereplanung in der digitalen Arbeitswelt liegt darin,
seine individuellen Stärken zu identifizieren und darauf aufbauend gezielt Hard,
Soft und Transferable Skills zu kombinieren - nur so wird man zum unersetzlichen
Problemlöser", erklärt er weiter. Auf dieser Grundlage hat er einen
Beratungsansatz entwickelt, der erfahrenen Fach- und Führungskräften neue
Orientierung gibt. Anstatt wahllos zusätzliche Qualifikationen anzuhäufen, geht
es darum, die persönliche Einzigartigkeit sichtbar zu machen, diese strategisch
mit technologischen Entwicklungen zu verbinden und im beruflichen Umfeld gezielt
zu platzieren. Seine Klienten profitieren dabei von mehr als 25 Jahren Erfahrung
in der Begleitung beruflicher Wendepunkte: Sie lernen, ihre Fähigkeiten in einem
veränderten Marktumfeld neu einzuordnen, ihre Wirkung nach außen klar zu
schärfen und in entscheidenden Situationen selbstbewusst aufzutreten.
KI als Beschleuniger - aber Persönlichkeit als Distinktionsmerkmal
