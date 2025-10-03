"Uptober" zündet
Bitcoin-Prognose mit Wucht: Dieser Kurs könnte Anlegern den Atem rauben
Ein starker Oktober-Auftakt und das historisch beste Quartal geben den Bitcoin-Bullen Rückenwind. Es werden Kursziele weit jenseits der 130.000-Dollar-Marke erwartet.
- Bitcoin startet stark ins vierte Quartal, Kursziele 130k+.
- Historisch: Oktober oft Gewinnmonat, 10 von 12 Fällen.
- Politische Faktoren und Liquidität könnten Kurs befeuern.
Bitcoin startet mit Rückenwind in das vierte Quartal, das traditionell als die stärkste Phase für die Kryptowährung gilt. Seit 2015 erzielte sie in den letzten drei Monaten im Schnitt ein Plus von 57,7 Prozent. "Die Geschichte spricht für das vierte Quartal als Kraftzentrum der Kryptomärkte", sagte Peter Eberle, Chief Investment Officer bei Castle Funds, gegenüber MarketWatch. Nur in drei der vergangenen zehn Jahre schloss Bitcoin das Schlussquartal im Minus.
Das laufende Jahr verlief bislang schwankungsreich. Nach einem Rekordhoch von 124.495 US-US-Dollar im August fiel Bitcoin zeitweise unter 110.000 US-Dollar, konnte sich zuletzt aber erholen. Direkt zum Start in den Oktober kletterte er deutlich über 116.000 US-Dollar und setzte damit ein Signal für den von Anhängern als "Uptober" bezeichneten Monat. "Die Stärke des Oktobers wird in der Regel durch die Schwäche des Septembers unterstützt", erklärte Compass-Point-Analyst Ed Engel. Historisch gilt der Oktober seit 2013 in 10 von 12 Fällen als Gewinnmonat für Bitcoin.
Auch die Quartalsbilanz kann sich sehen lassen: Im ersten Quartal stiegt Bitcoin um 15 Prozent, und nach einem Gewinn von 30,8 Prozent im zweiten Quartal legte die Kryptowährung im dritten nochmals um 6,6 Prozent zu – das beste dritte Quartal seit 2021. Für viele Anleger nährt dies die Hoffnung auf eine Jahresendrallye, die neue Höchststände bringen könnte.
Neben saisonalen Mustern spielen politische und geldpolitische Faktoren eine Rolle. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten regulatorische Hürden für die Branche gesenkt, was laut Marktbeobachtern den Kurs befeuert hat. Zudem erwarten Anleger zusätzliche Impulse durch die Geldpolitik. "Bitcoin dürfte von steigender Liquidität im vierten Quartal profitieren, da Investoren Zinssenkungen großer Zentralbanken einschließlich der Fed erwarten", sagte Krypto-Analystin Noelle Acheson.
Sollten sich historische Muster und politische Rückenwinde verbinden, könnte Bitcoin nach Einschätzung von Eberle in den kommenden Monaten zunächst die Marke von 130.000 US-Dollar überschreiten – und bis zum Jahresende sogar in einer Spanne zwischen 160.000 und 200.000 US-Dollar notieren.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion