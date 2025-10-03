Bitcoin-Prognose mit Wucht: Dieser Kurs könnte Anlegern den Atem rauben

Bitcoin startet mit Rückenwind in das vierte Quartal, das traditionell als die stärkste Phase für die Kryptowährung gilt. Seit 2015 erzielte sie in den letzten drei Monaten im Schnitt ein Plus von 57,7 Prozent. "Die Geschichte spricht für das vierte Quartal als Kraftzentrum der Kryptomärkte", sagte Peter Eberle, Chief Investment Officer bei Castle Funds, gegenüber MarketWatch. Nur in drei der vergangenen zehn Jahre schloss Bitcoin das Schlussquartal im Minus.

Das laufende Jahr verlief bislang schwankungsreich. Nach einem Rekordhoch von 124.495 US-US-Dollar im August fiel Bitcoin zeitweise unter 110.000 US-Dollar, konnte sich zuletzt aber erholen. Direkt zum Start in den Oktober kletterte er deutlich über 116.000 US-Dollar und setzte damit ein Signal für den von Anhängern als "Uptober" bezeichneten Monat. "Die Stärke des Oktobers wird in der Regel durch die Schwäche des Septembers unterstützt", erklärte Compass-Point-Analyst Ed Engel. Historisch gilt der Oktober seit 2013 in 10 von 12 Fällen als Gewinnmonat für Bitcoin.