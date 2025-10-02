45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - "Deutschland im Herbst: Wo bleibt der Ruck für Reformen, Herr

Bundeskanzler?"



Ein knappes halbes Jahr ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz nun

im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken, einige Institute

sehen die AfD in Umfragen schon vor der Union. Zudem bleibt die wirtschaftliche

Entwicklung schwach, die Unternehmen drängen auf schnelle Strukturreformen. Der

Bundeskanzler hatte den "Herbst der Reformen" ausgerufen, doch bei vielen wächst

Skepsis: Wurden zu hohe Erwartungen geweckt, die so schnell nicht eingelöst

werden können? Welche Antworten hat Friedrich Merz auf diese Herausforderungen?

Wie will er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie seiner Partei

sichern? Wie die Wirtschaft beleben? Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit

diskutiert Caren Miosga mit dem Kanzler außerdem, wie es um den

gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land steht.



Gast:





Friedrich Merz (Bundeskanzler, CDU)



