    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 21

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    45 Uhr im Ersten (FOTO)

    München (ots) - "Deutschland im Herbst: Wo bleibt der Ruck für Reformen, Herr
    Bundeskanzler?"

    Ein knappes halbes Jahr ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz nun
    im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken, einige Institute
    sehen die AfD in Umfragen schon vor der Union. Zudem bleibt die wirtschaftliche
    Entwicklung schwach, die Unternehmen drängen auf schnelle Strukturreformen. Der
    Bundeskanzler hatte den "Herbst der Reformen" ausgerufen, doch bei vielen wächst
    Skepsis: Wurden zu hohe Erwartungen geweckt, die so schnell nicht eingelöst
    werden können? Welche Antworten hat Friedrich Merz auf diese Herausforderungen?
    Wie will er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie seiner Partei
    sichern? Wie die Wirtschaft beleben? Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit
    diskutiert Caren Miosga mit dem Kanzler außerdem, wie es um den
    gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land steht.

    Gast:

    Friedrich Merz (Bundeskanzler, CDU)

    Pressekontakt:

    ACHTUNG, wichtige Hinweise: Aus terminlichen Gründen wird diese Sendung am
    Sonntagabend aufgezeichnet. Momentan ist ein Aufzeichnungsbeginn ab 20 Uhr
    geplant. Für interessierte Redaktionen wird ein Livestream der Aufzeichnung zur
    Verfügung gestellt. Sollten Sie hieran Interesse haben, kontaktieren Sie bitte
    Stephan Clausen, Presse & Kommunikation "Caren Miosga" unter
    stephan.clausen.fm@carenmiosga.de.

    Zusätzlich werden Nachbericht und O-Töne aus dieser Sendung am Montag für
    akkreditierte JournalistInnen im Presseportal der ARD
    (https://presse.daserste.de) zur Verfügung stehen.


    "Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO
    media im Auftrag des NDR.

    Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

    Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen
    Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

    Pressekontakt:
    Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
    Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de

    Presseanfragen an Caren Miosga:
    Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail:
    stephan.clausen.fm@carenmiosga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6130186
    OTS: ARD Das Erste




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 21 45 Uhr im Ersten (FOTO) "Deutschland im Herbst: Wo bleibt der Ruck für Reformen, Herr Bundeskanzler?" Ein knappes halbes Jahr ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz nun im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken, einige Institute sehen die …