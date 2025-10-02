Leitet die OPEC+ die Ölpreis-Apokalypse ein? Brent Öl vor massiven Turbulenzen

Während der Goldpreis die 4.000 US-Dollar ins Visier nimmt, Silber vehement auf die 50 US-Dollar vorrückt und Kupfer die 5 US-Dollar wieder vor Augen hat, steht Brent Öl unter Druck. Das anstehende Treffen der acht führenden OPEC+ Länder wirft seine Schatten voraus. Die Nervosität am Ölmarkt nimmt zu. Brent Öl brach zuletzt auf 65 US-Dollar ein.

Hatte Brent Öl zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung an dieser Stelle noch die große Chance, mit einem beherzten Vorstoß über die 70 US-Dollar eine Weichenstellung auf der Oberseite einzuleiten, bietet sich aktuell ein ganz anderes Bild. In den letzten Tagen fiel der Ölpreis wie ein Stein auf 65 US-Dollar. Damit erreicht Brent Öl nun einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich. Am Markt nahmen zuletzt die Sorgen im Hinblick auf das anstehende Treffen der acht führenden OPEC+ Länder am 05. Oktober zu. Beschließen die ölexportierenden Länder abermals eine Ausweitung der Fördermenge? Bei einem solchen Schritt würden die Spekulationen über ein mögliches Überangebot am Ölmarkt noch einmal Fahrt aufnehmen. Eine weitere Erhöhung der Fördermenge könnte das (Öl)Fass somit sprichwörtlich zum Überlaufen bringen.

Der obere Chart verdeutlicht zudem die außerordentliche Brisanz der Lage. Mit einem Rücksetzer unter die 65 US-Dollar würde Brent Öl die seit geraumer Zeit dominierende Handelsspanne (65 US-Dollar bis 70 US-Dollar) auflösen. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte einen weiteren Rückgang des Ölpreises forcieren. Ein Test der Unterstützungszone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen. Ein Rücksetzer unter die 58 US-Dollar würde die Karten sogar komplett neu mischen. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Ein Test der 50 US-Dollar wäre dann nicht auszuschließen.

US-Daten wenig „erfreulich“

Trotz des Shutdowns veröffentlichte die EIA (U.S. Energy Information Administration) die aktuellen Daten für die Woche zum 26. September. Die EIA vermeldete einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 1,8 Mio. Barrel auf 416,5 Mio. Barrel. Die US-Ölproduktion präsentierte sich einmal mehr in gewohnt starker Verfassung. So gab die EIA für die Woche zum 26. September die US-Ölproduktion mit 13,505 Mio. bpd an, nach 13,501 Mio. bpd in der Woche zum 19. September.

Zusammenfassung – Brent Öl vor massiven Turbulenzen

Die Beschlüsse der beratenden OPEC+ Länder könnten zu massiven Turbulenzen bei Brent Öl führen. Dass sich Brent Öl so unmittelbar vor dem Treffen in einer überaus prekären charttechnischen Lage befindet, passt ins Bild. Bei einem Rücksetzer unter 65 US-Dollar würde ein knackiger Abverkauf auf 58 US-Dollar drohen. Dabei muss es dann nicht bleiben. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 US-Dollar.

Die Aktienkurse der großen Ölproduzenten (Exxon Mobil, Shell, BP etc.) spiegeln derzeit die schwierige Lage am Ölmarkt wider. Sie stehen im Schatten der eskalierenden Aktien der großen Gold- und Silberproduzenten (Barrick Mining, Newmont, Pan American Silver etc.). Die Musik spielt aktuell unüberhörbar laut im Edelmetallbereich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

