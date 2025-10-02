JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 6,30 Euro auf "Neutral" belassen. Das Interesse der indischen Jindal Steel an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biete zunächst ein gewisses Auffangnetz für die Thyssenkrupp-Aktien, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag nach dem Aus der Gespräche mit dem TKSE-Anteilseigner EP Group (EPG) über eine Aufstockung. Insgesamt hält O'Kane den Thyssenkrupp-Kurs aber für deutlich zu hoch - beim inneren Wert kommt er nur auf 6,50 Euro. Aufgrund der immensen Unsicherheiten beim weiteren Konzernumbau rät er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,30
Kursziel alt: 6,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,30
Kursziel alt: 6,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte