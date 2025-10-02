JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 6,30 Euro auf "Neutral" belassen. Das Interesse der indischen Jindal Steel an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biete zunächst ein gewisses Auffangnetz für die Thyssenkrupp-Aktien, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag nach dem Aus der Gespräche mit dem TKSE-Anteilseigner EP Group (EPG) über eine Aufstockung. Insgesamt hält O'Kane den Thyssenkrupp-Kurs aber für deutlich zu hoch - beim inneren Wert kommt er nur auf 6,50 Euro. Aufgrund der immensen Unsicherheiten beim weiteren Konzernumbau rät er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,30

Kursziel alt: 6,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,30 € , was einem Rückgang von -49,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer