Rock Tech und ArcelorMittal vereinbaren Zusammenarbeit zur Stärkung der regionalen Industriekompetenz

Guben, 2. Oktober 2025 – Die Rock Tech Guben GmbH, ein Tochterunternehmen der kanadischen Rock Tech Lithium Inc., und die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam regionale Synergien in der Industrie zu identifizieren und zu fördern. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Industriestandorts Brandenburg weiter zu stärken.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen zwei zentrale Themenfelder:

Fachkräftesicherung und Qualifizierung:

Rock Tech und ArcelorMittal prüfen gemeinsam mit dem Qualifizierungszentrum Wirtschaft (QCW) eine engere Zusammenarbeit bei der Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften. Geplant ist unter anderem die Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsmodelle sowie die Nutzung des Praxiszentrums in Eisenhüttenstadt für spezifische Qualifikationen, etwa Schweißnachweise oder Gabelstaplerberechtigungen. Ziel ist es, dem regionalen Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken und Beschäftigungsperspektiven in der Region zu schaffen.

Qualitätssicherung und Laborleistungen:

Mit dem Forschungs- und Qualitätszentrum (FQZ) wird eine Kooperation im Bereich Laborleistungen und Qualitätssicherung in der Schwerindustrie geprüft. Dies soll dazu beitragen, die hohen Qualitätsstandards in der Produktion zu sichern und weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus werden weitere Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet, etwa:

- Vernetzung von Dienstleistungen zur Stärkung einer lokalen Dienstleistungslandschaft,

- Austausch im Bereich Recycling und die weitere Verwendung von Reststoffen aus der Produktion,