    Adyen Parts Sociales Aktie mit starker Tagesperformance - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um +6,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Adyen Parts Sociales Aktie. Mit einer Performance von +6,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Adyen Parts Sociales Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,06 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,21 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

    Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,95 %
    1 Monat -4,14 %
    3 Monate -11,06 %
    1 Jahr -0,21 %

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,69 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    EuroStoxx 50 weiter auf Rekordjagd - Technologiewerte gefragt


    Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Sie folgten damit den starken Vorgaben aus den USA. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 1,19 Prozent auf 5.647,74 Punkte und setzte sich damit von dem am Vortag …

    GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb …

    Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    +5,69 %
    -1,13 %
    -3,78 %
    -11,66 %
    -0,04 %
    +6,73 %
    -13,80 %
    +210,58 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



