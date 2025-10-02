Secunet Security Networks Aktie steigt auf 194,00€ - 02.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von +2,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Secunet Security Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -18,71 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -7,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Secunet Security Networks auf +60,44 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,80 % 1 Monat -3,28 % 3 Monate -18,71 % 1 Jahr +104,55 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd. wert.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.