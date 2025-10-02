    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Scout24 Aktie fällt auf 103,80€ - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Scout24 Aktie bisher Verluste von -1,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.

    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Scout24 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -1,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Scout24 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,82 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +1,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,02 % gewonnen.

    Scout24 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,64 %
    1 Monat -4,61 %
    3 Monate -9,82 %
    1 Jahr +35,38 %

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,79 Mrd. wert.

    Scout24 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Scout24

    -1,98 %
    +1,64 %
    -4,61 %
    -9,82 %
    +35,38 %
    +102,69 %
    +42,51 %
    +266,03 %
    +247,16 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



