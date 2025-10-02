    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie knickt um -1,82 % ein - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -1,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie knickt um -1,82 % ein - 02.10.2025
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -1,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    27,32€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,18€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,77 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +54,14 %.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,24 %
    1 Monat +6,35 %
    3 Monate +11,77 %
    1 Jahr -2,87 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Analyse der Bayer Aktie, insbesondere um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus wie 29,20 € und 30 €. Nutzer zeigen sich optimistisch aufgrund positiver Nachrichten aus der Pharmaindustrie und diskutieren die Möglichkeit eines Kursausbruchs über die 30 €-Marke. Indikatoren wie MACD und RSI deuten auf eine potenziell positive Kursentwicklung hin.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,68 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203


    Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstag kräftig erholt. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um 10,5 Prozent auf 25,35 Euro bergauf. Damit lagen sie über der …

    Dax zieht weiter an - Rekordhoch rückt näher


    Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag mit großen Schritten seinem Rekordhoch genähert. Der deutsche Leitindex stieg um 1,25 Prozent auf 24.415 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -1,99 %
    +7,24 %
    +6,35 %
    +11,77 %
    -2,87 %
    -37,10 %
    -35,87 %
    -73,50 %
    +103,75 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie knickt um -1,82 % ein - 02.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -1,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.