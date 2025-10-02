Bayer Aktie knickt um -1,82 % ein - 02.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -1,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,77 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +54,14 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,24 % 1 Monat +6,35 % 3 Monate +11,77 % 1 Jahr -2,87 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Analyse der Bayer Aktie, insbesondere um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus wie 29,20 € und 30 €. Nutzer zeigen sich optimistisch aufgrund positiver Nachrichten aus der Pharmaindustrie und diskutieren die Möglichkeit eines Kursausbruchs über die 30 €-Marke. Indikatoren wie MACD und RSI deuten auf eine potenziell positive Kursentwicklung hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,68 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.