    Infineon Technologies Aktie gewinnt an Wert - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +3,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie steigt um +3,42 % auf 34,80. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -5,17 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +1,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +7,74 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,11 %
    1 Monat -2,26 %
    3 Monate -5,17 %
    1 Jahr +10,65 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,27 Mrd. wert.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +2,82 %
    +1,11 %
    -2,26 %
    -5,17 %
    +10,65 %
    +51,49 %
    +31,60 %
    +240,51 %
    -50,88 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100



