Infineon Technologies Aktie gewinnt an Wert - 02.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie steigt um +3,42 % auf 34,80€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -5,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +1,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +7,74 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,11 % 1 Monat -2,26 % 3 Monate -5,17 % 1 Jahr +10,65 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,27 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nach oben geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.410 Punkten berechnet, 1,2 …

Was wäre, wenn die Deutsche Bahn an der Börse wäre? Der Online-Broker XTB entwirft ein Szenario für die neue Bahnchefin - ob sich der breite Unmut über die Bahn auch an am Aktienmarkt widerspiegeln würde. Ein Marktkommentar von Jens Klatt, Analyst …

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.