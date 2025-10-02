E.ON Aktie heute im Minus - 02.10.2025

Die E.ON Aktie ist bisher um -1,98 % auf 15,830€ gefallen. Das sind -0,320 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von E.ON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um +2,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei E.ON auf +43,49 %.

E.ON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,54 % 1 Monat +7,24 % 3 Monate +1,80 % 1 Jahr +21,29 %

Informationen zur E.ON Aktie

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,88 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nach oben geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.410 Punkten berechnet, 1,2 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

E.ON Aktie jetzt kaufen?

Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.