Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +1,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten Verluste von -10,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -3,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zalando auf -17,81 %.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,70 % 1 Monat +11,59 % 3 Monate -10,95 % 1 Jahr -7,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Zalando Aktie, die in den letzten Tagen sowohl Anstiege als auch Rückgänge verzeichnet hat. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die den Konsum negativ beeinflussen könnten. Analystenbewertungen variieren, wobei eine positive Einschätzung auf 44 € abgibt. Zudem wird über Maßnahmen zur Reduzierung von Retouren diskutiert, die Zalando helfen könnten, Kosten zu senken, während Preiserhöhungen für Rücksendungen kritisch betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,07 Mrd. wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.