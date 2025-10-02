    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Zalando Aktie, bisher, um +1,74 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.10.2025
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +1,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    25,30€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,88€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 12,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten Verluste von -10,95 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -3,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zalando auf -17,81 %.

    Zalando Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,70 %
    1 Monat +11,59 %
    3 Monate -10,95 %
    1 Jahr -7,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Zalando Aktie, die in den letzten Tagen sowohl Anstiege als auch Rückgänge verzeichnet hat. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die den Konsum negativ beeinflussen könnten. Analystenbewertungen variieren, wobei eine positive Einschätzung auf 44 € abgibt. Zudem wird über Maßnahmen zur Reduzierung von Retouren diskutiert, die Zalando helfen könnten, Kosten zu senken, während Preiserhöhungen für Rücksendungen kritisch betrachtet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,07 Mrd. wert.

    Apples Einfallslosigkeit, Robinhood ist die Nr.1 & explodierende Optionsscheine!


    550 % mit Alibaba, 479 % mit First Solar und fast 200 % mit SK Hynix. Seit Mitte Juli haben sich schon 11 Derivate, die empfohlen wurden, mehr als verdoppelt. Sind jetzt RWE, Adidas und Tencent an der Reihe?

    Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die …

    Zalando Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    +2,20 %
    -3,70 %
    +11,59 %
    -10,95 %
    -7,90 %
    +33,30 %
    -67,59 %
    -10,95 %
    +16,50 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.10.2025 Am 02.10.2025 ist die Zalando Aktie, bisher, um +1,74 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.