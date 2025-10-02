IONOS Group Aktie tiefrot - 02.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -5,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die IONOS Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -7,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IONOS Group +72,34 % gewonnen.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,65 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate -0,91 % 1 Jahr +73,12 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,06 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.