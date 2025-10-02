RENK Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.10.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die RENK Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +29,79 %.

Einen starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie steigt um +3,92 % auf 87,84€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +360,30 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,36 % 1 Monat +26,68 % 3 Monate +29,79 % 1 Jahr +292,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Bewertung der RENK Group Aktie, die mit einem KGV von 60 als überbewertet gilt. Nutzer erwarten eine Korrektur und realistische Bewertungen zwischen 40 und 50 Euro. Zudem wird die Abhängigkeit von Staatsaufträgen thematisiert, die zukünftige Margen unter Druck setzen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,76 Mrd. wert.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die RENK Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch das EQS News-System verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.