Gemeinsames Lagebild zu Drohnen erster Schritt

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht sich für eine stärkere Beteiligung der Bundeswehr an der Abwehr von gefährlichen Drohnen aus. Erster Schritt sei aber ein gemeinsames Lagebild der Polizeibehörden von Bund und Ländern sowie der Streitkräfte, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit seinem Schweizer Amtskollegen, Bundesrat Martin Pfister.

"Ich glaube auch, dass es Sinn macht, die Bundeswehr - im Wege der Amtshilfe wohlgemerkt - da noch mehr ins Boot zu holen. Aber klar ist auch: anders als bisweilen der Eindruck erweckt wird, es gibt kein Kompetenzwirrwarr in Deutschland. Es ist völlig klar, wer zuständig ist in welchem Bereich", sagte Pistorius.