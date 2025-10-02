Huawei stellt vollständig aktualisierte Xinghe-Angebote für intelligente Netzwerke in Europa vor und steigert die Intelligenz der Branche

MÜNCHEN, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Huawei Network Summit 2025 brachte über 800 Branchenexperten und Partner aus mehr als 30 Ländern – darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien sowie die Türkei – zusammen, um intelligente Netzwerktrends zu erkunden und Einblicke in die digitale sowie die intelligente Transformation Europas zu geben. Auf der Veranstaltung stellte Huawei seine vollständig aktualisierten „Xinghe Intelligent Network"-Angebote für Campus-, Weitverkehrsnetz- und Rechenzentrums-Netzwerkszenarien vor, die darauf ausgelegt sind, Netzwerkinnovationen voranzutreiben und die intelligente Produktivität in ganz Europa zu steigern.

Jim Lu erläutert: „Da die KI-Fähigkeiten zunehmen und die Kosten sinken, beschleunigt sich ihre großflächige Einführung. Huaweis vollständig aktualisierte ‚Xinghe Intelligent Network' (intelligentes Netzwerk) optimiert den Datenfluss und bietet ein erstklassiges KI-Anwendungserlebnis, wodurch es sich ideal für die Beschleunigung der intelligenten Transformation von Branchen eignet. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine solide Grundlage für Intelligenz zu schaffen sowie in einer intelligenteren Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein."