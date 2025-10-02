Tesla Aktie steigt - 02.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +2,91 % auf 403,20€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tesla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +53,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +3,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,52 % gewonnen.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,98 % 1 Monat +38,26 % 3 Monate +53,78 % 1 Jahr +70,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehenden Auslieferungszahlen von Tesla und die damit verbundenen Erwartungen. Analysten schätzen, dass die Auslieferungen im dritten Quartal 2025 zwischen 443.000 und 497.000 liegen werden. Es wird jedoch auch auf den Wegfall von Steuervergünstigungen und den Rückgang der Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und Europa hingewiesen, was die zukünftige Kursentwicklung negativ beeinflussen könnte. Die Diskussion hebt hervor, dass der Wegfall von Steueranreizen und die sinkende Nachfrage nach Elektroautos in den USA, China und Europa die Marktposition von Tesla gefährden könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. wert.

In the third quarter, we produced over 447,000 vehicles, delivered over 497,000 vehicles and deployed 12.5 GWh of energy storage products – a record for both deliveries and deployments. Thank you to all our customers, employees, suppliers, …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.