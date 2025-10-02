    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla Aktie steigt - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um +2,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +2,91 % auf 403,20. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tesla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +53,78 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +3,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,52 % gewonnen.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,98 %
    1 Monat +38,26 %
    3 Monate +53,78 %
    1 Jahr +70,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehenden Auslieferungszahlen von Tesla und die damit verbundenen Erwartungen. Analysten schätzen, dass die Auslieferungen im dritten Quartal 2025 zwischen 443.000 und 497.000 liegen werden. Es wird jedoch auch auf den Wegfall von Steuervergünstigungen und den Rückgang der Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und Europa hingewiesen, was die zukünftige Kursentwicklung negativ beeinflussen könnte. Die Diskussion hebt hervor, dass der Wegfall von Steueranreizen und die sinkende Nachfrage nach Elektroautos in den USA, China und Europa die Marktposition von Tesla gefährden könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. wert.

    Tesla Third Quarter 2025 Production, Deliveries & Deployments


    In the third quarter, we produced over 447,000 vehicles, delivered over 497,000 vehicles and deployed 12.5 GWh of energy storage products – a record for both deliveries and deployments. Thank you to all our customers, employees, suppliers, …

    Diese KI-Perlen könnten die Glorreichen Sieben ersetzen


    Seit zwei Jahren treiben die Magnificent Seven die Börsenrallye an, jetzt ist die Zeit für ihre Ablösung gekommen, sagen Experten. Wen sie dabei im Auge haben und ob das gute Ideen sind, behandeln wir in der neuen Folge von Börse, Baby!

    Tesla-Aktien steigen weiter – Elon Musk knackt Rekordwert


    Musk ist jetzt 500 Milliarden Dollar schwer

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -0,51 %
    +3,98 %
    +38,26 %
    +53,78 %
    +70,22 %
    +47,69 %
    +220,54 %
    +2.648,04 %
    +37.452,99 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



