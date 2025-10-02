Broadcom - Aktie im Spotlight - 02.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Sie steigt um +3,04 % auf 293,00€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Broadcom Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +26,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Broadcom +25,56 % gewonnen.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,21 % 1 Monat +12,55 % 3 Monate +26,06 % 1 Jahr +89,75 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Bil. wert.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.