Tesla knackt Auslieferungsrekord – Europa bleibt Sorgenkind

Die Modelle 3 und Y bleiben die Stützen des Geschäfts. Von ihnen liefen 435.826 Fahrzeuge vom Band, ausgeliefert wurden 481.166 Stück. Andere Modelle kamen lediglich auf 11.624 produzierte und 15.933 ausgelieferte Einheiten.

Tesla hat im dritten Quartal 2025 weltweit mehr Fahrzeuge ausgeliefert als je zuvor. Nach Unternehmensangaben wurden 497.099 Autos an Kunden übergeben. Produziert wurden 447.450 Fahrzeuge. "Vielen Dank an unsere Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer, Aktionäre und Unterstützer, die zu diesen Ergebnissen beigetragen haben", erklärte Tesla. Auch das Geschäft mit Energiespeichern legte zu: Mit 12,5 Gigawattstunden installierter Kapazität erreichte der Konzern einen Höchstwert.

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA erhielten im dritten Quartal einen vorübergehenden Schub durch das Auslaufen einer staatlichen Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar, da Käufer vor Ablauf der Frist am 30. September in Scharen in die Autohäuser strömten.

An der Tradegate legte die Tesla-Aktie am Donnerstag um 3,7 Prozent auf 404,55 Euro zu (Stand 15:07 Uhr).

Die detaillierten Quartalszahlen will Tesla am 22. Oktober 2025 nach Börsenschluss veröffentlichen. An diesem Tag plant das Management eine Telefonkonferenz mit Investoren, die um 16.30 Uhr Central Time (23:30 Uhr MESZ) startet.

Durchwachsene Entwicklung in Europa

Während weltweit die Nachfrage nach dem Model Y die Zahlen treibt, bleibt Europa für Tesla ein schwieriger Markt. In mehreren Ländern konnte der Konzern zwar im September zulegen, doch insgesamt liegt er deutlich unter Vorjahresniveau.

In Dänemark stiegen die Verkäufe um 20,5 Prozent, das Model Y war das meistverkaufte Elektroauto. In Norwegen legten die Zulassungen um 14,7 Prozent zu, in Spanien um 3,4 Prozent, wobei dort die Nachfrage nach dem Model Y um 60 Prozent ansprang. In Frankreich wuchs der Absatz um 2,74 Prozent, erstmals in diesem Jahr. In Schweden hingegen rutschten die Verkäufe den neunten Monat in Folge ab.

Für die gesamte Europäische Union meldete Tesla zwischen Januar und August ein Minus von 43 Prozent, europaweit betrug das Minus 32,6 Prozent.

Konkurrenz aus China setzt zu

Die schwache Entwicklung auf dem Kontinent hängt auch mit der begrenzten Modellpalette zusammen. Zugleich wächst der Druck durch chinesische Hersteller. Im August überholte BYD Tesla bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr bei den Verkäufen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion