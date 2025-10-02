Precisely integriert Stammdatenmanagement mit Data Governance, um KI und erweiterte Analysen zu ermöglichen

BURLINGTON, Massachusetts, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität, hat heute neue Updates für seine EnterWorks-Software angekündigt, die Master Data Management (MDM) mit dem Data Governance-Service in der Precisely Data Integrity Suite integrieren. Mit dieser Version können Unternehmen Stammdaten einfach mit Richtlinien, Zielen und Kennzahlen verknüpfen. So können Unternehmen für mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Compliance sorgen.

MDM-Implementierungen konzentrieren sich darauf, zuverlässige Daten in den Bereichen Produkte, Lieferanten, Standorte oder andere Domänen bereitzustellen. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, diese Daten zugänglich, verständlich und konsistent über alle Unternehmensfunktionen und Geschäftspartner hinweg anzuwenden. Durch die Integration der EnterWorks-Stammdaten in den Data Governance Service der Data Integrity Suite schließt Precisely diese Lücke. Teams aus IT- und den Fachbereichen haben so die Möglichkeit, die wichtigsten Daten schnell zu finden und zu interpretieren, sie mit Compliance-Anforderungen und strategischen Prioritäten abzustimmen und eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die Vertrauen und Zusammenarbeit fördert.

„Zu viele Unternehmen haben in MDM-Initiativen investiert, nur um festzustellen, dass der Nutzen gering ist, wenn Teams nicht einfach auf Stammdaten zugreifen oder diese im richtigen Geschäftskontext anwenden können – und angesichts der heutigen Fokussierung auf KI führt diese Lücke zu einem ernsthaften Wettbewerbsnachteil", sagte Cameron Ogden, SVP of Product Management bei Precisely. „Indem sie das Unsichtbare sichtbar machen, eine gemeinsame Geschäftssprache schaffen und KI zur Automatisierung von Aufgaben wie der Beschreibung von Vermögenswerten einsetzen, können Kunden ihre Audit-Bereitschaft stärken, den ROI realisieren und sicherstellen, dass ihre Daten fundiert sind, um fortschrittliche Analysen und KI-Initiativen voranzutreiben."