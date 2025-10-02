Börsenstart USA - 02.10. - Dow Jones stark +0,22 %

Der Dow Jones steht bei 46.540,61 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,19 %, Caterpillar +2,25 %, 3M +2,09 %, NVIDIA +1,36 %, Unitedhealth Group +1,20 %

Flop-Werte: Walmart -1,54 %, Goldman Sachs Group -1,01 %, Walt Disney -0,75 %, Visa (A) -0,73 %, JPMorgan Chase -0,69 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 24.838,94 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Microchip Technology +4,51 %, Advanced Micro Devices +4,01 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,63 %, Marvell Technology +3,30 %, ON Semiconductor +3,14 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -3,39 %, T-Mobile US -2,31 %, Netflix -2,31 %, DoorDash Registered (A) -1,84 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,76 %

Der S&P 500 steht bei 6.716,75 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) +24,13 %, Coinbase +5,53 %, Albemarle +5,32 %, Microchip Technology +4,51 %, Charles River Laboratories International +4,21 %

Flop-Werte: Equifax -7,37 %, Arista Networks -4,01 %, Occidental Petroleum -3,75 %, Edison -3,49 %, AppLovin Registered (A) -3,39 %