    Börsen Start Update

    Börsenstart USA - 02.10. - Dow Jones stark +0,22 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 46.540,61 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
    Top-Werte: Nike (B) +3,19 %, Caterpillar +2,25 %, 3M +2,09 %, NVIDIA +1,36 %, Unitedhealth Group +1,20 %
    Flop-Werte: Walmart -1,54 %, Goldman Sachs Group -1,01 %, Walt Disney -0,75 %, Visa (A) -0,73 %, JPMorgan Chase -0,69 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 24.838,94 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: Microchip Technology +4,51 %, Advanced Micro Devices +4,01 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,63 %, Marvell Technology +3,30 %, ON Semiconductor +3,14 %
    Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -3,39 %, T-Mobile US -2,31 %, Netflix -2,31 %, DoorDash Registered (A) -1,84 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,76 %

    Der S&P 500 steht bei 6.716,75 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) +24,13 %, Coinbase +5,53 %, Albemarle +5,32 %, Microchip Technology +4,51 %, Charles River Laboratories International +4,21 %
    Flop-Werte: Equifax -7,37 %, Arista Networks -4,01 %, Occidental Petroleum -3,75 %, Edison -3,49 %, AppLovin Registered (A) -3,39 %




    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
