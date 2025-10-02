    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational - Aktie mit Kurssprung +5,66 % - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die Rational Aktie, bisher, um +5,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rational Aktie.

    Foto: Rational AG

    Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

    Rational Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Mit einer Performance von +5,66 % konnte die Rational Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rational in den letzten drei Monaten Verluste von -4,87 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,58 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    Rational Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,15 %
    1 Monat +7,35 %
    3 Monate -4,87 %
    1 Jahr -25,27 %

    Informationen zur Rational Aktie

    Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,01 Mrd.EUR wert.

    Dax steigt kräftig und nähert sich Rekordhoch


    Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag schwungvoll seinem Rekordhoch genähert. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,48 Prozent auf 24.471 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei …

    Börsen Update Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne


    Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum (IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen …

    Rational Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rational

    +5,39 %
    +2,01 %
    +8,06 %
    -4,61 %
    -24,31 %
    +34,55 %
    -0,22 %
    +90,13 %
    +1.703,85 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080



