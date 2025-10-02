SMA Solar streicht im Sparkurs Hunderte Stellen
- SMA Solar baut bis 2026 350 Stellen ab, 300 in D.
- Sparprogramm soll über 100 Mio. Euro jährlich sparen.
- Rückläufige Nachfrage im Heim-Sektor, Preisdruck hoch.
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar weitet sein Sparprogramm wie angekündigt aus und will dafür Hunderte Jobs abbauen. Bis Ende 2026 sollen 350 Stellen wegfallen, davon 300 in Deutschland, wie Unternehmenschef Jürgen Reinert laut Mitteilung am Donnerstag im hessischen Niestetal sagte. Das soll zusätzliche jährliche Einsparungen von mehr als 100 Millionen Euro bringen. Die Maßnahmen treffen vor allem den Heim- und Gewerbebereich. Die SMA-Aktie büßte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten einen Teil ihrer Gewinne ein.
Reinert sprach von immensem Preisdruck in dem Geschäft. Der Auftragseingang sei rückläufig. Bereits Anfang September hatte SMA im Rahmen einer Gewinnwarnung angekündigt, tiefere Einschnitte machen zu wollen.
"Während sich das Geschäft mit Lösungen für Großkraftwerke sehr gut entwickelt und wir unsere Marktposition ausbauen konnten, erleben wir verglichen mit 2024 derzeit eine stark rückläufige Zubaurate im Heimbereich - insbesondere in unserem Kernmarkt Deutschland", sagte Finanzchef Kaveh Rouhi. Die Produktpalette soll neu ausgerichtet werden, das Unternehmen will sich zudem auf profitable Märkte konzentrieren und die Wertschöpfungstiefe bei einigen Produkten anpassen. Das Entwicklungszentrum in Indien soll eine größere Rolle bekommen.
Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer fortgesetzten Nachfrageschwäche und dem Konkurrenzdruck asiatischer Hersteller. SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 22,20 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,10 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 797,41 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -30,37 %/-17,32 % bedeutet.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug.