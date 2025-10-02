Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz bieten Chancen für deutsche Ernährungsindustrie (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPT Unilever Indonesia AktievorwärtsNachrichten zu PT Unilever Indonesia

    Köln (ots) - Anlässlich der ANUGA 2025 veröffentlichen die Bundesvereinigung der
    Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und das Deutsche Institut für
    Lebensmitteltechnik (DIL) die Studie "Impulse für den Standort Deutschland -
    Neue Chancen durch Künstliche Intelligenz und Kreislaufwirtschaft".

    Die Publikation beleuchtet drei zentrale Bereiche, die maßgeblich über die
    Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Branche entscheiden: Erstens
    zeigt sie auf, wie Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz
    ineinandergreifen können. Kreislaufwirtschaft eröffnet neue Möglichkeiten,
    Nebenströme und Rohstoffe im Produktionsprozess effizienter zu nutzen, während
    KI dabei hilft, Qualitätssicherung, Prozesssteuerung und Ressourceneinsatz zu
    optimieren. Gemeinsam bilden diese Ansätze ein Fundament für mehr Nachhaltigkeit
    und Produktivität.

    Darüber hinaus gibt eine Verbraucherbefragung Aufschluss über die Akzeptanz und
    Erwartungen in der Gesellschaft. Mehr als 70 Prozent der Befragten kaufen
    gezielt Lebensmittel "Made in Germany" - vor allem wegen hoher Qualität,
    Sicherheit und kurzer Transportwege. Zugleich betonen sie, dass Investitionen in
    nachhaltige Technologien nur möglich sind, wenn die wirtschaftlichen
    Rahmenbedingungen stimmen. Das verdeutlicht die Verantwortung von Politik und
    Wirtschaft, Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

    Schließlich macht die Studie anhand konkreter Praxisbeispiele sichtbar, dass
    Innovationen längst Realität am Standort Deutschland sind: Unternehmen wie
    KuchenMeister, GoodMills oder Unilever zeigen, wie Kreislaufwirtschaft und KI
    bereits in der Praxis eingesetzt werden - von der Optimierung von
    Materialflüssen über ballaststoffreiche Upcycling-Produkte bis hin zu
    automatisierten Produktionsprozessen. Diese Beispiele stehen stellvertretend für
    eine Branche, die trotz steigender Kosten, Bürokratie und Fachkräftemangel
    kreative Wege findet, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zugleich Verantwortung
    für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen.

    Mit dieser Publikation wollen die BVE und das DIL aufzeigen, wie Unternehmen die
    Potenziale von Kreislaufwirtschaft und Künstlicher Intelligenz nutzen können.
    Sie liefert damit nicht nur Daten und Analysen, sondern auch Inspiration: Sie
    zeigt, dass technologische Innovation und nachhaltiges Wirtschaften Hand in Hand
    gehen können - und dass die deutsche Ernährungsindustrie das Potenzial hat, eine
    Vorreiterrolle einzunehmen.

    Die BVE betreibt auch in diesem Jahr einen eigenen Stand auf der ANUGA, in Halle
    10.2. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

