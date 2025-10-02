Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz bieten Chancen für deutsche Ernährungsindustrie (FOTO)

Köln (ots) - Anlässlich der ANUGA 2025 veröffentlichen die Bundesvereinigung der

Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und das Deutsche Institut für

Lebensmitteltechnik (DIL) die Studie "Impulse für den Standort Deutschland -

Neue Chancen durch Künstliche Intelligenz und Kreislaufwirtschaft".



Die Publikation beleuchtet drei zentrale Bereiche, die maßgeblich über die

Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Branche entscheiden: Erstens

zeigt sie auf, wie Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz

ineinandergreifen können. Kreislaufwirtschaft eröffnet neue Möglichkeiten,

Nebenströme und Rohstoffe im Produktionsprozess effizienter zu nutzen, während

KI dabei hilft, Qualitätssicherung, Prozesssteuerung und Ressourceneinsatz zu

optimieren. Gemeinsam bilden diese Ansätze ein Fundament für mehr Nachhaltigkeit

und Produktivität.





Darüber hinaus gibt eine Verbraucherbefragung Aufschluss über die Akzeptanz und

Erwartungen in der Gesellschaft. Mehr als 70 Prozent der Befragten kaufen

gezielt Lebensmittel "Made in Germany" - vor allem wegen hoher Qualität,

Sicherheit und kurzer Transportwege. Zugleich betonen sie, dass Investitionen in

nachhaltige Technologien nur möglich sind, wenn die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen stimmen. Das verdeutlicht die Verantwortung von Politik und

Wirtschaft, Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.



Schließlich macht die Studie anhand konkreter Praxisbeispiele sichtbar, dass

Innovationen längst Realität am Standort Deutschland sind: Unternehmen wie

KuchenMeister, GoodMills oder Unilever zeigen, wie Kreislaufwirtschaft und KI

bereits in der Praxis eingesetzt werden - von der Optimierung von

Materialflüssen über ballaststoffreiche Upcycling-Produkte bis hin zu

automatisierten Produktionsprozessen. Diese Beispiele stehen stellvertretend für

eine Branche, die trotz steigender Kosten, Bürokratie und Fachkräftemangel

kreative Wege findet, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zugleich Verantwortung

für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen.



Mit dieser Publikation wollen die BVE und das DIL aufzeigen, wie Unternehmen die

Potenziale von Kreislaufwirtschaft und Künstlicher Intelligenz nutzen können.

Sie liefert damit nicht nur Daten und Analysen, sondern auch Inspiration: Sie

zeigt, dass technologische Innovation und nachhaltiges Wirtschaften Hand in Hand

gehen können - und dass die deutsche Ernährungsindustrie das Potenzial hat, eine

Vorreiterrolle einzunehmen.



Die BVE betreibt auch in diesem Jahr einen eigenen Stand auf der ANUGA, in Halle

10.2. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



