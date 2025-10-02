Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +10,79 %
Platz 1
Performance 1M: +33,59 %
Jenoptik
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 2
Performance 1M: +2,16 %
IONOS Group
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -0,39 %
Evotec
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 4
Performance 1M: +3,38 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 5
Performance 1M: +22,31 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 6
Performance 1M: +16,26 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 7
Performance 1M: -1,14 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: +2,92 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 9
Performance 1M: -2,82 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 10
Performance 1M: +6,82 %
