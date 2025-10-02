Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 1
Performance 1M: -4,14 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 2
Performance 1M: +16,55 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 3
Performance 1M: +1,14 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 4
Performance 1M: +33,42 %
argenx
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 5
Performance 1M: +7,33 %
Siemens
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 6
Performance 1M: -1,81 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 7
Performance 1M: +4,89 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: -2,82 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 9
Performance 1M: +1,86 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 10
Performance 1M: +17,23 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 11
Performance 1M: +4,81 %
