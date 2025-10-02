    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Litauen verlängert Sperrung von Luftraum an Grenze zu Belarus

    Für Sie zusammengefasst
    • Litauen sperrt Luftraum bis 1. Dezember weiter.
    • Grund: Sicherheitslage und Drohnenbedrohung.
    • Gesetzesänderungen zur Drohnenneutralisierung nötig.

    VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Dezember verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes. Litauen hatte die Sperre im August vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad angesichts der Sicherheitslage und möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen verhängt. Sie galt ursprünglich bis Oktober.

    Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene begründete die Verlängerung mit den jüngsten Gesetzesänderungen, die es der litauischen Armee erlauben, Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren. Dazu müssten noch bestimmte Verfahren und Algorithmen festgelegt und das System so vorbereitet werden, dass es in der Praxis funktionieren könne. Bis diese Arbeiten abgeschlossen seien, bleibe der Luftraum weiter gesperrt, sagte sie.

    Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum von Litauen eingedrungen. In Reaktion darauf waren die Gesetzesänderungen erarbeitet und in der Vorwoche vom Parlament beschlossen worden.

    Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Zum gesperrten Teil des Luftraums wurden keine näheren Angaben gemacht./awe/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Litauen verlängert Sperrung von Luftraum an Grenze zu Belarus Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Dezember verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes. Litauen …