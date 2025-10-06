    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Partner gesucht oder gefunden?

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp: Kretinksy ist raus - Ist das jetzt gut oder schlecht?

    Monatelang hat Thyssenkrupp mit dem tschechischen Milliadär Daniel Kretinsky über einen Einstieg verhandelt. Zusammen sollte die Stahlsparte saniert und auf Vordermann gebracht werden. Jetzt wurden die Gespräche beendet!

    Partner gesucht oder gefunden? - Thyssenkrupp: Kretinksy ist raus - Ist das jetzt gut oder schlecht?
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Normalerweise hätte die Nachricht vom Scheitern monatelanger Verhandlungen über eine so strategisch wichtige Partnerschaft die Aktie von Thyssenkrupp stark fallen lassen. Diesmal ist es jedoch anders, denn der Konzern hat bereits ein noch besseres Angebot in der Hinterhand. Der Abschied von Kretinskys EP Group ebnet den Weg für intensive Gespräche mit Indiens Jindal Steel International.

    Die Erleichterung über den Wegfall der langwierigen, ergebnislosen Verhandlungen und die neue klare Perspektive ließ die Thyssenkrupp-Aktie zwischenzeitlich sogar um bis zu 3 Prozent steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    11,64€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 10,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,90€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es deutete sich schon an

    Thyssenkrupp-Vorständin Ilse Henne verwies bereits vor dem endgültigen Ende der Verhandlungen mit Kretinsky auf gute Gespräche mit Jindal Steel. Sie betonte, das indikative Angebot des indischen Stahlherstellers, der die gesamte Stahlsparte übernehmen will, werde sehr ernst genommen. Henne hob hervor, dass es nun auf sehr viele Elemente ankomme: Neben dem Preis seien die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation und die Beschäftigung an den Standorten entscheidend – Stichwort Best-/Fair-Owner-Prinzip.

    Entscheidung wohl gefallen

    Kretinsky machte mit dem Verkauf seines 20-prozentigen Anteils an der Stahlsparte und der Aufgabe der Joint-Venture-Pläne den Weg für Jindal Steel endgültig frei. Die EP Group respektiere die Präferenz der Thyssenkrupp AG, sich auf die Jindal-Gespräche zu konzentrieren, und bekommt dafür den Kaufpreis für den 20-Prozent-Anteil (der auf rund 140 Millionen Euro geschätzt wird) zurückerstattet. Auch die IG Metall begrüßt die neue Klarheit: Jürgen Kerner, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, erklärte, der Vorstand könne und müsse sich jetzt voll auf Jindal konzentrieren.

    Mein Tipp: Thyssenkrupp steht noch besser da

    Unterm Strich hat sich die Lage für Thyssenkrupp bei der Stahlsparte verbessert, da man nun statt einer zähen Teilpartnerschaft eine klare Verkaufsoption für die gesamte, volatile Sparte hat. Die Aussicht, sich von diesem Geschäft trennen zu können, sorgt für Aufwind.

    Zusätzlich könnte das Umfeld für die europäische Stahlindustrie noch besser werden. Berichten zufolge will die Europäische Union Zölle von 50 Prozent auf Stahlimporte vorschlagen, um die heimische Industrie vor billigen Importen aus China zu schützen. Sollte dieses Szenario eintreten, würde es die Gewinne der angeschlagenen europäischen Stahlproduzenten strukturell anheben, so die Analysten von Morgan Stanley.

    Die Kombination aus klarem Ausweg aus der Stahlsparte und möglichen Schutzzöllen lässt die Aktie von Thyssenkrupp derzeit als eine sehr, sehr gute Halteposition erscheinen.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,42, was eine Steigerung von +5,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Partner gesucht oder gefunden? Thyssenkrupp: Kretinksy ist raus - Ist das jetzt gut oder schlecht? Monatelang hat Thyssenkrupp mit dem tschechischen Milliadär Daniel Kretinsky über einen Einstieg verhandelt. Zusammen sollte die Stahlsparte saniert und auf Vordermann gebracht werden. Jetzt wurden die Gespräche beendet!