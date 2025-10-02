Devisen
Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
- Euro fällt auf 1,1711 US-Dollar, Referenzkurs 1,1754
- US-Regierung im "Shutdown", keine Konjunkturdaten
- Trump unter Druck, Fed-Chef bleibt vorerst im Amt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1711 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1754 (Mittwoch: 1,1724) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8529) Euro.
Dem Markt fehlte es an Impulsen. In den USA wurden wegen des "Shutdowns" keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA seit dem Vortag teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Präsident Donald Trump hat erneut mit dauerhaften Kürzungen gedroht. Auch der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht, falls der "Shutdown" vorher nicht beendet wird.
Aus Sicht der Commerzbank hat US-Präsident Donald Trump einen ersten Dämpfer durch den Obersten Gerichtshof erhalten. Der Supreme Court erlaubte es der Gouverneurin der US-Notenbank Fed, Lisa Cook, am Vorabend vorerst im Amt zu bleiben. Das Oberste Gericht der USA stellte einen Antrag der Regierung bis zu einer mündlichen Anhörung zurück. Trump übt schon länger Druck auf die Fed aus und fordert Zinssenkungen. Dabei ging er insbesondere Fed-Chef Jerome Powell scharf an.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87210 (0,87040) britische Pfund, 172,53 (172,47) japanische Yen und 0,9350 (0,9365) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.863 Dollar. Das waren 2 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...
Zusammenfassung des youtube Gesprächs: "Rick Rule’s Silver Stocks (+ a Surprising Opinion)":
Kernaussagen von Rick Rule (Resource Talks)
1) Silber – Status & Taktik
- Von „gehasst“ zu „nicht mehr gehasst“: Der leichte Teil der Spekulation (Hass → Akzeptanz) ist gelaufen; aus seiner Sicht steht der Bullenmarkt aber noch am Anfang.
- Führungswechsel: In den letzten Wochen wechselt die Marktführerschaft von Gold zu Silber.
- Vorgehen: In spekulativen Silber-Explorern/Entwicklern (teils +400 %) hat er ⅓–½ verkauft, um Risiko rauszunehmen („Kosten + Steuer zurückholen, Rest läuft kostenlos“).
- Behalten/aufgestockt: Qualitäts- und Hybrid-Namen wie Pan American und Wheaton Precious Metals sowie ausgewählte lateinamerikanische Produzenten (z. B. Buenaventura). Die „silver animals“ (viel Story, wenig Cashflow) hat er aggressiv reduziert.
- Signal aus Kapitalerhöhungen: Viele kleine Silber-Finanzierungen – wenn Firmen zu hohen Kursen 10–25 % verwässern, signalisieren sie implizit, dass Cash > Aktie ist.
2) Selektionsprinzip
- Kein starres Gewinnmitnahmeregelwerk; er bewertet „ungeklärte Fragen“ (Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, Dauer, Wert) und verkauft, wenn die Marktkapitisierung den Ja-Fall vorweggenommen hat.
- Jurisdiktionen: „Alle sind schlecht“ – reale Risiken analysieren, nicht Schlagzeilen. Wer Silber will, kommt um Mexiko/Peru kaum herum (politische/soziale Risiken inklusive).
3) Bevorzugte Namen (Auszug)
- Streamer/Royalties: Wheaton (kauft weiter) und Franco – er erwartet mehr Milliardendeals in den nächsten 10 Jahren (u. a. wegen riesigem Kupfer-Capex, staatliche Beteiligungswünsche → Streams).
- Produzenten: Pan American (Bilanz bereinigt, Schulden runter, Assets verbessert).
- Groß-Silber (mit Länderrisiko): Fresnillo, Buenaventura.
- Developer/High-Beta: Abra, Vizsla – selektiv, abhängig von jüngsten Kontroversen/Arbeit der Teams.
(Hinweis zur Skala: In seiner internen 1–10-Einschätzung ist niedriger = besser. Er vergibt selten <4; aktuell sieht er Wheaton/Pan American etwa im „4er“-Bereich; mehrere andere liegen schwächer.)
4) Sektorblick außerhalb Silber
- Gold: Langfristig sehr bullisch (Dollar-Kaufkraft −75 % in 10 Jahren → Goldpreis könnte sich nominal ~verdreifachen). Kurzfristig nutzt er Stärke (Sep/Okt) zum Teilverkauf in Explorern/Developern, behält Kernpositionen (Barrick, Streamer).
- Öl & Gas: Markt „hasst“ den Sektor → aufwertend. Exxon hält er für ~½ des Werts bewertet; sieht 2–3× in 2–3 Jahren auf NPV-Basis.
- Nickel (Sulfide): Unbeliebt = interessant. Favorit: Centaurus (Brasilien) – potenziell Tier-1, niedriges Kostenquartil. These: Umwelt-/Energiekosten treiben indonesisches Laterit-Nickel nach oben → Bodenschutz für Preis.
- Seltene Erden: China erhöht Umweltstandards/Kosten → bessere Wettbewerbsposition ex-China; derzeit ungeliebt, daher attraktiv.
- Platin/Palladium: Trotz Russland/SA-Konzentration konstruktiv (Preis-Inelastizität in Autos; mögliche Angebotsstörungen). Explorativ z. B. Bravo (BR).
5) Zyklus & Makro
- Precious-Bullenmarkt: jetzt. Industriemetalle: echte, breite Angebotsengpässe wohl erst in 2–3 Jahren sichtbar; Wirtschaft kurzfristig schwächer als wahrgenommen.
- Inflation real deutlich höher als CPI – Capex für neue Minen steigt strukturell → bestehende, lange Lebensdauern werden wertvoller.
6) Handwerkszeug / Regeln
- „Mach, was der Markt leicht macht“: Viele Käufer → er verkauft; viele Verkäufer → er kauft.
- Lieber probabilistisch 4–5-Bagger mit soliden Assets als 10–15-Bagger-Lotterie bei „Penny Dreadfuls“.
- Teilverkäufe, um „Point of No Concern“ zu erreichen (Einsatz + Steuer zurück) und Geduld für den Rest zu gewinnen.
7) Sonstiges
- Battle Bank startet: Multidevisen-Sparen, Zinsen auf Giro, besicherte Kredite gegen physisches Gold/Silber/Platin.
- Rule Classroom: Gold-Bootcamp (physisch, Majors/Streamer, demnächst Juniors) mit Geld-zurück-Garantie.
- Kostenlose 1–10-Ratings für Natural-Resources-Aktien via ruleinvestmentmedia.com (nur Rohstoffe, kein Krypto/Cannabis/Tech).
Bottom Line:
Rule bleibt langfristig klar bullisch auf Edelmetalle (bes. Gold → später Silberhebel), nutzt aber die aktuelle Stärke diszipliniert für Risikoabbau in High-Beta-Silberwerten. Qualitäts-Cashflows (Streamer, solide Produzenten) ausbauen; unbeliebte, fundamental sinnvolle Nischen (Nickel-Sulfide, Rare Earths) antizyklisch aufsammeln.
Nicht zu vergessen: