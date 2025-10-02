Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

Die Grenke-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter Druck. Am späten Nachmittag verlor sie auf dem letzten Platz im SDax mehr als drei Prozent./nas/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 16,42 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 763,46 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +26,96 %/+81,38 % bedeutet.