    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    ROUNDUP

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Neugeschäft von Grenke steigt um 5,8 Prozent.
    • Deckungsbeitrag 2 wächst auf 129,9 Millionen Euro.
    • Grenke-Aktie fällt um über drei Prozent im SDax.
    ROUNDUP - Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft
    Foto: GRENKE AG

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 781,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 3,3 Prozent auf 129,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch von 17,0 Prozent auf 16,6 Prozent und lag damit den Angaben zufolge noch leicht über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.

    Die hauseigene Grenke Bank vermeldete ein stabiles Geschäft. Zum Stichtag 30. September summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach 2,23 Milliarden Euro zum Jahreswechsel, wie es hieß. Das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, stieg auf 10,2 Millionen Euro an, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will Grenke am 13. November veröffentlichen.

    Die Grenke-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter Druck. Am späten Nachmittag verlor sie auf dem letzten Platz im SDax mehr als drei Prozent./nas/stk/he

    GRENKE

    -2,48 %
    -4,79 %
    -1,42 %
    +6,51 %
    -31,28 %
    -10,41 %
    -47,15 %
    -64,41 %
    -12,95 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 16,42 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 763,46 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +26,96 %/+81,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 781,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der …