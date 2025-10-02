ROUNDUP
Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft
- Neugeschäft von Grenke steigt um 5,8 Prozent.
- Deckungsbeitrag 2 wächst auf 129,9 Millionen Euro.
- Grenke-Aktie fällt um über drei Prozent im SDax.
BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 781,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 3,3 Prozent auf 129,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch von 17,0 Prozent auf 16,6 Prozent und lag damit den Angaben zufolge noch leicht über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.
Die hauseigene Grenke Bank vermeldete ein stabiles Geschäft. Zum Stichtag 30. September summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach 2,23 Milliarden Euro zum Jahreswechsel, wie es hieß. Das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, stieg auf 10,2 Millionen Euro an, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will Grenke am 13. November veröffentlichen.
Die Grenke-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter Druck. Am späten Nachmittag verlor sie auf dem letzten Platz im SDax mehr als drei Prozent./nas/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 16,42 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 763,46 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +26,96 %/+81,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kann ich ehrlich gesagt so nicht nachvollziehen. Es sind in allen Berichten die gleichen Tabellen und man kann sich relativ leicht die Bruttoforderungen und die zugehörigen abgestuften Wertberichtigungen ansehen. Vielleicht muss man sich mehr als nur die ersten 2-3 Seiten ansehen.
Manchmal wird in den Quartalberichten von gesamten Leasingvolumen geschrieben. Der liegt ca. 10 Mrd €. Ein anderes Mal wird in einem anderen Quartalsbericht von gesamten Leasingforderungen geschrieben. Die liegen etwa bei 6,7 Mrd. €. Es wird nach belieben zwischen die beiden Zahlen gewechselt, je nach dem welcher Wert ein höheres Wachstum sugeriert.
Die Aktie ist deutlich unterbewertet. Buchwert übersteigt deutlich den Preis.Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25290/board/20250903104526-screenshot-2025-09-03-104516.jpg