Welthandel
Wachstum bricht 2026 durch Handelskrieg deutlich ein
- Zoll-Quittung: Welthandel verlangsamt sich von 2 % im Jahr 2025 auf nur noch
0,6 % im Jahr 2026
- Weltwirtschaft tritt auf der Stelle, USA bleiben weit unter dem Potenzial und
dürften 2026 an Wachstum einbüßen (1,6 %)
- Deutsche Wirtschaft kommt 2026 nur langsam in Fahrt, ausgebremst durch
strukturelle Hindernisse
- Abwärtsrisiken: weitere Zollspirale, De-Dollarisierung, Staatsverschuldung und
geopolitische Konflikte
Bisher schlug sich der Welthandel trotz Handelskrieg besser als gedacht. Doch
2026 dürften die Folgen nun deutlicher spürbar werden. Das zeigen Analysen des
weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade im aktuellen "Economic
Outlook". Der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen dürfte sich
aufgrund der verzögerten Auswirkungen des Handelskriegs von +2 % im Jahr 2025
auf +0,6 % im Jahr 2026 verlangsamen - ein Rückgang um rund zwei Drittel. Erst
2027 zeigt sich dann wieder eine leichte Erholung mit einem Plus von
voraussichtlich 1,8 %.
Auch die Weltwirtschaft fährt weiterhin mit angezogener Handbremse: Das globale
Bruttoinlandsprodukt wächst 2025 um magere 2,7 % sowie 2026 um 2,5 % und damit
weit unterdurchschnittlich. Gleichzeitig bleiben Stagflationsrisiken bei einer
weiterhin hohen Inflation von 3,9 % (2025) beziehungsweise 3,6 % (2026)
bestehen.
"Aufgeschoben ist nicht aufgehoben": 2026 kommt die Zoll-Quittung
"Aufgeschoben ist leider nicht aufgehoben", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz
Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "2025 war gekennzeichnet von
vorgezogenen Lieferungen und US-Hamsterkäufen, von Verschiebungen der
Handelsströme (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-tr
ade-studie-unternehmen-verschieben-handelsstroeme-wegen-zoellen.html) und
signifikanten Investitionen in Künstliche Intelligenz. Das hat den Welthandel
gestützt. 2026 dürfte aber die Quittung des Handelskriegs folgen und das
Wachstum des Welthandels deutlich einbrechen."
Diese Entwicklung geht an den meisten Industrienationen nicht spurlos vorbei -
sie stehen vor den niedrigsten Wachstumsraten seit 2008, auch die US-Wirtschaft
selbst tritt auf der Stelle: Das BIP in den USA wird 2025 voraussichtlich um
+1,8 % und 2026 um +1,6 % wachsen, was zu den niedrigsten Wachstumsraten seit
Beginn des Jahrhunderts zählt und unter ihrem Potenzial liegt. Dabei zahlen
US-Unternehmen nur bei rund einem Viertel der importierten Produkte die Zeche
für die Zoll-Mehrkosten (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/
allianz-trade-analyse-gewinner-und-verlierer-usa-handelskrieg.html) . Bei mehr
als drei Viertel aller Produkte bleibt dies entweder an den US-Verbrauchern oder
