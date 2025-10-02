    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Wachstum bricht 2026 durch Handelskrieg deutlich ein

    Hamburg (ots) -

    - Zoll-Quittung: Welthandel verlangsamt sich von 2 % im Jahr 2025 auf nur noch
    0,6 % im Jahr 2026
    - Weltwirtschaft tritt auf der Stelle, USA bleiben weit unter dem Potenzial und
    dürften 2026 an Wachstum einbüßen (1,6 %)
    - Deutsche Wirtschaft kommt 2026 nur langsam in Fahrt, ausgebremst durch
    strukturelle Hindernisse
    - Abwärtsrisiken: weitere Zollspirale, De-Dollarisierung, Staatsverschuldung und
    geopolitische Konflikte

    Bisher schlug sich der Welthandel trotz Handelskrieg besser als gedacht. Doch
    2026 dürften die Folgen nun deutlicher spürbar werden. Das zeigen Analysen des
    weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade im aktuellen "Economic
    Outlook". Der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen dürfte sich
    aufgrund der verzögerten Auswirkungen des Handelskriegs von +2 % im Jahr 2025
    auf +0,6 % im Jahr 2026 verlangsamen - ein Rückgang um rund zwei Drittel. Erst
    2027 zeigt sich dann wieder eine leichte Erholung mit einem Plus von
    voraussichtlich 1,8 %.

    Auch die Weltwirtschaft fährt weiterhin mit angezogener Handbremse: Das globale
    Bruttoinlandsprodukt wächst 2025 um magere 2,7 % sowie 2026 um 2,5 % und damit
    weit unterdurchschnittlich. Gleichzeitig bleiben Stagflationsrisiken bei einer
    weiterhin hohen Inflation von 3,9 % (2025) beziehungsweise 3,6 % (2026)
    bestehen.

    "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben": 2026 kommt die Zoll-Quittung

    "Aufgeschoben ist leider nicht aufgehoben", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz
    Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "2025 war gekennzeichnet von
    vorgezogenen Lieferungen und US-Hamsterkäufen, von Verschiebungen der
    Handelsströme (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-tr
    ade-studie-unternehmen-verschieben-handelsstroeme-wegen-zoellen.html) und
    signifikanten Investitionen in Künstliche Intelligenz. Das hat den Welthandel
    gestützt. 2026 dürfte aber die Quittung des Handelskriegs folgen und das
    Wachstum des Welthandels deutlich einbrechen."

    Diese Entwicklung geht an den meisten Industrienationen nicht spurlos vorbei -
    sie stehen vor den niedrigsten Wachstumsraten seit 2008, auch die US-Wirtschaft
    selbst tritt auf der Stelle: Das BIP in den USA wird 2025 voraussichtlich um
    +1,8 % und 2026 um +1,6 % wachsen, was zu den niedrigsten Wachstumsraten seit
    Beginn des Jahrhunderts zählt und unter ihrem Potenzial liegt. Dabei zahlen
    US-Unternehmen nur bei rund einem Viertel der importierten Produkte die Zeche
    für die Zoll-Mehrkosten (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/
    allianz-trade-analyse-gewinner-und-verlierer-usa-handelskrieg.html) . Bei mehr
    als drei Viertel aller Produkte bleibt dies entweder an den US-Verbrauchern oder
