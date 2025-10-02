Wachstum bricht 2026 durch Handelskrieg deutlich ein

Für mich lässt die wirtschaftliche Situation in Deutschland die hohe Bewertung der DAX/MDAX-Werte i. d. R. nicht zu. Die Ergebnisse der Automobillbranche sind schlecht, in der Zulieferindustrie mehren sich Insolvenzen und Entlassungen. Die chemische und Pharmaindustrie stehen vor großen Herausforderungen und kämpfen mit politischen und geopolitischen Schwierigkeiten. Viele Firmen expandieren lieber in Polen, Ungarn, Rumänien anstatt in Deutschland neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Die kleinkarierte Gesetzgebung, die Verordnungswut und die hunderte von überwachenden Behörden/TÜV kosten massenweise Geld usw. usw.

M. E. können diese Probleme nicht zu weiteren substantiellen Indexergebnissen führen und werden im Herbst zu einer Korrektur führen.

(Sorry --- habe mich etwas in meine Wut hinein gesteigert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif )