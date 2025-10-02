HORNBACH Holding Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.10.2025

Die HORNBACH Holding Aktie notiert aktuell bei 93,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,30 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,20 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HORNBACH Holding ist ein führender Anbieter im Bau- und Gartenmarktsektor in Europa, bekannt für große Märkte und umfangreiche Produktpaletten. Hauptkonkurrenten sind Obi, Bauhaus und Toom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Betonung auf Projektkompetenz und das Motto "Es gibt immer was zu tun".

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HORNBACH Holding Aktionäre einen Verlust von -6,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,74 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

HORNBACH Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate -6,95 % 1 Jahr +13,80 %

Informationen zur HORNBACH Holding Aktie

Es gibt 16 Mio. HORNBACH Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd.EUR wert.

Die Hornbach Holding hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht, die zwar ein Umsatzwachstum zeigten, jedoch die Anleger enttäuschten. Die Aktie fiel am Dienstagmorgen um 7,17 Prozent auf …

HORNBACH Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die HORNBACH Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HORNBACH Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.