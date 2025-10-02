Next Level Aviation ernennt Danny Budding zum Senior Vice President of Sales - Global

In seiner neuen Funktion wird Herr Budding eng mit Mike Dreyer, Executive Vice President of Sales & Procurement, zusammenarbeiten, um die globalen Vertriebs- und Einkaufsaktivitäten von NLA zu leiten und das Geschäft in den kommenden Jahren deutlich auszubauen.

DANIA BEACH, Fla., 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation (NLA) , ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Triebwerksplattformen, hat Danny Budding zum Senior Vice President of Sales - Global ernannt. Herr Budding bringt in Next Level Aviation mehr als 37 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Luftfahrt in den Bereichen Technik, Wartung und Fracht ein. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er bei KLM Royal Dutch Airlines in der Abteilung Engineering & Maintenance, wo er verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung innehatte, zuletzt als Director of Parts Trading seit 2018.

Next Level Aviation EVP-Sales & Procurement Mike Dreyer kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Danny im Team zu haben. Seine Führungsqualitäten, sein Stammbaum und seine Produktkenntnisse sind eine große Bereicherung für Next Level Aviation".

Danny Budding, SVP of Sales-Global, erklärte: „Die Luftfahrtindustrie ist voller Möglichkeiten, und ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel mit Next Level Aviation aufzuschlagen, das auf Innovation, Teamarbeit und hervorragende Leistungen ausgerichtet ist. Lassen Sie uns gemeinsam zu neuen Höhen aufsteigen."

Über Next Level Aviation

Next Level Aviation ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Lieferant, der gebrauchte gebrauchsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke lagert. Next Level Aviation konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 65 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

