    Studie

    Die beliebtesten Tiefkühlprodukte Deutschlands / 70 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland / Anuga Frozen Food, 4. bis 8.10.2025, Köln (FOTO)

    Berlin (ots) - Algenkroketten, Tiefkühlpizza aus dem Airfryer, High Protein
    Cheese Sticks, Pretzel Bites, Ananas-Gyoza - die Tiefkühlbranche überrascht in
    diesem Herbst in Köln mit Produktinnovationen aus aller Welt, die so
    ungewöhnlich sind wie nie zuvor. Anlass ist die Weltleitmesse Anuga, die Köln
    vom 4. bis 8. Oktober 2025 erneut in den internationalen Hotspot für
    Lebensmittelinnovationen verwandelt.

    Das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. (dti) feiert dort als Partner der Fachmesse
    Anuga Frozen Food, eine von zehn Fachmessen der Anuga und größte Tiefkühl-Messe
    der Welt, mit einem Messestand und einem Eventprogramm für die Fachbesucher "70
    Jahre Tiefkühlkost in Deutschland": Vor 70 Jahren, 1955, wurden auf der Anuga in
    Köln die ersten Tiefkühlprodukte für den deutschen Lebensmittelhandel
    vorgestellt - der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte.

    Lag der durchschnittliche Verbrauch 1960 noch bei 800 Gramm pro Kopf und Jahr,
    sind es laut dti-Absatzstatistik heute 50 Kilogramm Tiefkühlkost, die jeder
    Mensch in Deutschland im Jahr im Schnitt verzehrt. Das sind umgerechnet 15
    tiefgekühlte Pizzen und 28 Fischstäbchen pro Kopf und Jahr.

    Studie TK-Trendbarometer: Die meist verwendeten Tiefkühlprodukte in Deutschland

    Laut YouGov Shopper Panel 2024 bietet der Lebensmittelhandel aktuell rund 11.000
    tiefgefrorene Artikel an. 96 Prozent aller Haushalte kauften laut YouGov 2024
    Tiefkühlprodukte. Am häufigsten verwendet werden TK-Gemüse und -Kräuter,
    tiefgekühlte Kartoffelprodukte, TK-Pizza und -Fisch. Das zeigt das aktuelle
    "TK-Trendbarometer"*, eine repräsentative Verbraucherbefragung des
    Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des dti.

    "Tiefkühlprodukte sind hoch relevant für eine leckere, frische und bezahlbare
    Lebensmittelversorgung", erklärt dti-Geschäftsführerin Eichner. "Sie sind dank
    der natürlichen Kraft der Kälte frischer als frisch und vor allem zeitsparend
    und unkompliziert zuzubereiten. Damit unterstützen sie die Menschen in ihrem
    modernen, beschäftigten Alltag, schenken Zeit für Gemeinschaft und unbeschwerten
    Genuss. Die Hersteller von Tiefkühlprodukten greifen aktuelle Trends auf und
    bieten aktuell zahlreiche neue Varianten ihrer heißgeliebten
    Tiefkühl-Spezialitäten. Viele werden ab dem 4. Oktober 2025 auf der Fachmesse
    Anuga Frozen Food in Köln präsentiert, der weltgrößten Tiefkühlmesse."

    Frisch, innovativ, nachhaltig - so spannend war Tiefkühl noch nie!

    Die Fachmesse Anuga, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet, dient als
    wichtiger Treffpunkt für internationale Hersteller, Einkäufer und
    Entscheidungsträger aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem
