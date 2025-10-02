Studie
Die beliebtesten Tiefkühlprodukte Deutschlands / 70 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland / Anuga Frozen Food, 4. bis 8.10.2025, Köln (FOTO)
Berlin (ots) - Algenkroketten, Tiefkühlpizza aus dem Airfryer, High Protein
Cheese Sticks, Pretzel Bites, Ananas-Gyoza - die Tiefkühlbranche überrascht in
diesem Herbst in Köln mit Produktinnovationen aus aller Welt, die so
ungewöhnlich sind wie nie zuvor. Anlass ist die Weltleitmesse Anuga, die Köln
vom 4. bis 8. Oktober 2025 erneut in den internationalen Hotspot für
Lebensmittelinnovationen verwandelt.
Das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. (dti) feiert dort als Partner der Fachmesse
Anuga Frozen Food, eine von zehn Fachmessen der Anuga und größte Tiefkühl-Messe
der Welt, mit einem Messestand und einem Eventprogramm für die Fachbesucher "70
Jahre Tiefkühlkost in Deutschland": Vor 70 Jahren, 1955, wurden auf der Anuga in
Köln die ersten Tiefkühlprodukte für den deutschen Lebensmittelhandel
vorgestellt - der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte.
Cheese Sticks, Pretzel Bites, Ananas-Gyoza - die Tiefkühlbranche überrascht in
diesem Herbst in Köln mit Produktinnovationen aus aller Welt, die so
ungewöhnlich sind wie nie zuvor. Anlass ist die Weltleitmesse Anuga, die Köln
vom 4. bis 8. Oktober 2025 erneut in den internationalen Hotspot für
Lebensmittelinnovationen verwandelt.
Das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. (dti) feiert dort als Partner der Fachmesse
Anuga Frozen Food, eine von zehn Fachmessen der Anuga und größte Tiefkühl-Messe
der Welt, mit einem Messestand und einem Eventprogramm für die Fachbesucher "70
Jahre Tiefkühlkost in Deutschland": Vor 70 Jahren, 1955, wurden auf der Anuga in
Köln die ersten Tiefkühlprodukte für den deutschen Lebensmittelhandel
vorgestellt - der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte.
Lag der durchschnittliche Verbrauch 1960 noch bei 800 Gramm pro Kopf und Jahr,
sind es laut dti-Absatzstatistik heute 50 Kilogramm Tiefkühlkost, die jeder
Mensch in Deutschland im Jahr im Schnitt verzehrt. Das sind umgerechnet 15
tiefgekühlte Pizzen und 28 Fischstäbchen pro Kopf und Jahr.
Studie TK-Trendbarometer: Die meist verwendeten Tiefkühlprodukte in Deutschland
Laut YouGov Shopper Panel 2024 bietet der Lebensmittelhandel aktuell rund 11.000
tiefgefrorene Artikel an. 96 Prozent aller Haushalte kauften laut YouGov 2024
Tiefkühlprodukte. Am häufigsten verwendet werden TK-Gemüse und -Kräuter,
tiefgekühlte Kartoffelprodukte, TK-Pizza und -Fisch. Das zeigt das aktuelle
"TK-Trendbarometer"*, eine repräsentative Verbraucherbefragung des
Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des dti.
"Tiefkühlprodukte sind hoch relevant für eine leckere, frische und bezahlbare
Lebensmittelversorgung", erklärt dti-Geschäftsführerin Eichner. "Sie sind dank
der natürlichen Kraft der Kälte frischer als frisch und vor allem zeitsparend
und unkompliziert zuzubereiten. Damit unterstützen sie die Menschen in ihrem
modernen, beschäftigten Alltag, schenken Zeit für Gemeinschaft und unbeschwerten
Genuss. Die Hersteller von Tiefkühlprodukten greifen aktuelle Trends auf und
bieten aktuell zahlreiche neue Varianten ihrer heißgeliebten
Tiefkühl-Spezialitäten. Viele werden ab dem 4. Oktober 2025 auf der Fachmesse
Anuga Frozen Food in Köln präsentiert, der weltgrößten Tiefkühlmesse."
Frisch, innovativ, nachhaltig - so spannend war Tiefkühl noch nie!
Die Fachmesse Anuga, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet, dient als
wichtiger Treffpunkt für internationale Hersteller, Einkäufer und
Entscheidungsträger aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem
sind es laut dti-Absatzstatistik heute 50 Kilogramm Tiefkühlkost, die jeder
Mensch in Deutschland im Jahr im Schnitt verzehrt. Das sind umgerechnet 15
tiefgekühlte Pizzen und 28 Fischstäbchen pro Kopf und Jahr.
Studie TK-Trendbarometer: Die meist verwendeten Tiefkühlprodukte in Deutschland
Laut YouGov Shopper Panel 2024 bietet der Lebensmittelhandel aktuell rund 11.000
tiefgefrorene Artikel an. 96 Prozent aller Haushalte kauften laut YouGov 2024
Tiefkühlprodukte. Am häufigsten verwendet werden TK-Gemüse und -Kräuter,
tiefgekühlte Kartoffelprodukte, TK-Pizza und -Fisch. Das zeigt das aktuelle
"TK-Trendbarometer"*, eine repräsentative Verbraucherbefragung des
Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des dti.
"Tiefkühlprodukte sind hoch relevant für eine leckere, frische und bezahlbare
Lebensmittelversorgung", erklärt dti-Geschäftsführerin Eichner. "Sie sind dank
der natürlichen Kraft der Kälte frischer als frisch und vor allem zeitsparend
und unkompliziert zuzubereiten. Damit unterstützen sie die Menschen in ihrem
modernen, beschäftigten Alltag, schenken Zeit für Gemeinschaft und unbeschwerten
Genuss. Die Hersteller von Tiefkühlprodukten greifen aktuelle Trends auf und
bieten aktuell zahlreiche neue Varianten ihrer heißgeliebten
Tiefkühl-Spezialitäten. Viele werden ab dem 4. Oktober 2025 auf der Fachmesse
Anuga Frozen Food in Köln präsentiert, der weltgrößten Tiefkühlmesse."
Frisch, innovativ, nachhaltig - so spannend war Tiefkühl noch nie!
Die Fachmesse Anuga, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet, dient als
wichtiger Treffpunkt für internationale Hersteller, Einkäufer und
Entscheidungsträger aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte