Die beliebtesten Tiefkühlprodukte Deutschlands / 70 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland / Anuga Frozen Food, 4. bis 8.10.2025, Köln (FOTO)

Berlin (ots) - Algenkroketten, Tiefkühlpizza aus dem Airfryer, High Protein

Cheese Sticks, Pretzel Bites, Ananas-Gyoza - die Tiefkühlbranche überrascht in

diesem Herbst in Köln mit Produktinnovationen aus aller Welt, die so

ungewöhnlich sind wie nie zuvor. Anlass ist die Weltleitmesse Anuga, die Köln

vom 4. bis 8. Oktober 2025 erneut in den internationalen Hotspot für

Lebensmittelinnovationen verwandelt.



Das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. (dti) feiert dort als Partner der Fachmesse

Anuga Frozen Food, eine von zehn Fachmessen der Anuga und größte Tiefkühl-Messe

der Welt, mit einem Messestand und einem Eventprogramm für die Fachbesucher "70

Jahre Tiefkühlkost in Deutschland": Vor 70 Jahren, 1955, wurden auf der Anuga in

Köln die ersten Tiefkühlprodukte für den deutschen Lebensmittelhandel

vorgestellt - der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte.







sind es laut dti-Absatzstatistik heute 50 Kilogramm Tiefkühlkost, die jeder

Mensch in Deutschland im Jahr im Schnitt verzehrt. Das sind umgerechnet 15

tiefgekühlte Pizzen und 28 Fischstäbchen pro Kopf und Jahr.



Studie TK-Trendbarometer: Die meist verwendeten Tiefkühlprodukte in Deutschland



Laut YouGov Shopper Panel 2024 bietet der Lebensmittelhandel aktuell rund 11.000

tiefgefrorene Artikel an. 96 Prozent aller Haushalte kauften laut YouGov 2024

Tiefkühlprodukte. Am häufigsten verwendet werden TK-Gemüse und -Kräuter,

tiefgekühlte Kartoffelprodukte, TK-Pizza und -Fisch. Das zeigt das aktuelle

"TK-Trendbarometer"*, eine repräsentative Verbraucherbefragung des

Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des dti.



"Tiefkühlprodukte sind hoch relevant für eine leckere, frische und bezahlbare

Lebensmittelversorgung", erklärt dti-Geschäftsführerin Eichner. "Sie sind dank

der natürlichen Kraft der Kälte frischer als frisch und vor allem zeitsparend

und unkompliziert zuzubereiten. Damit unterstützen sie die Menschen in ihrem

modernen, beschäftigten Alltag, schenken Zeit für Gemeinschaft und unbeschwerten

Genuss. Die Hersteller von Tiefkühlprodukten greifen aktuelle Trends auf und

bieten aktuell zahlreiche neue Varianten ihrer heißgeliebten

Tiefkühl-Spezialitäten. Viele werden ab dem 4. Oktober 2025 auf der Fachmesse

Anuga Frozen Food in Köln präsentiert, der weltgrößten Tiefkühlmesse."



Frisch, innovativ, nachhaltig - so spannend war Tiefkühl noch nie!



Die Fachmesse Anuga, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet, dient als

wichtiger Treffpunkt für internationale Hersteller, Einkäufer und

wichtiger Treffpunkt für internationale Hersteller, Einkäufer und
Entscheidungsträger aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem





