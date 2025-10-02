Bohrziele im Resurgent Projekt von Chariot neben dem Thacker Pass-Entwicklungsprojekt von Lithium Americas definiert

HIGHLIGHTS:

32 Lithium-Bohrziele mit hoher Priorität: Chariot hat zweiunddreißig (32) Bohrziele im gesamten Resurgent-Projekt definiert.

Strategische Lage neben Thacker Pass: Resurgent befindet sich innerhalb der weltbekannten McDermitt-Caldera, angrenzend an das Lithium-Americas-Projekt Thacker Pass – die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den Vereinigten Staaten und eine der größten weltweit. Dieser Standort bedeutet, dass Resurgent dieselbe ertragreiche lithiumhaltige Geologie wie sowohl Thacker Pass als auch die benachbarte McDermitt-Lithiumlagerstätte teilt (zusammen >87 Millionen Tonnen LCE an Ressourcen), was sein Potenzial von Weltklasse unterstreicht.

Unterstützende US-Regierungspolitik: Das US-Energieministerium stellt einen Kredit in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von Thacker Pass bereit und erwirbt über Warrants eine 5%ige Beteiligung sowohl an den Aktien von Lithium Americas als auch an dessen Joint Venture mit General Motors.

Außergewöhnliches Entdeckungspotenzial: Umfangreiche Oberflächenproben (Gesteinssplitter mit bis zu 3.865 ppm Li) bestätigen das Vorkommen von hochgradiger Lithium-Mineralisierung bei Resurgent.

Chariot Corporation Ltd („Chariot“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem Resurgent-Lithiumprojekt („Resurgent“) bekannt zu geben, das sich in der McDermitt-Caldera an der Grenze zwischen Nevada und Oregon in den Vereinigten Staaten befindet. Resurgent liegt unmittelbar angrenzend an Lithium Americas’ Vorzeigeprojekt Thacker Pass, dem größten Lithium-Entwicklungsprojekt in den Vereinigten Staaten. Das US-Energieministerium hat kürzlich die Bedingungen für die erste Auszahlung von 435 Millionen US-Dollar aus seinem Entwicklungsdarlehen in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden US-Dollar für das Projekt festgelegt. Im Rahmen der Transaktion wird das Ministerium eine Beteiligung von 5 % sowohl an den Aktien von Lithium Americas als auch an dessen Joint Venture für die Thacker-Pass-Mine mit General Motors erwerben, jeweils über Warrants. Diese bedeutende Transaktion unterstreicht das Engagement der US-Regierung für heimische Projekte im Bereich kritischer Mineralien und hebt den strategischen Wert von Resurgent für die Aktionäre von Chariot hervor.