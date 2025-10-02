Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.837,80USD pro Feinunze und notiert damit -0,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,55USD und verzeichnet ein Minus von -1,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,02USD und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.244,50 USD -0,32 % Platin 1.548,50 USD -0,77 % Kupfer London Rolling 10.437,46 USD +0,79 % Aluminium 2.684,95 PKT -0,08 % Erdgas 3,563 USD +2,77 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.10.25, 17:29 Uhr.