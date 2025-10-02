    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.10.2025

    Rohstoffpreise Überblick - Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.10.2025
    Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.837,80USD pro Feinunze und notiert damit -0,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,55USD und verzeichnet ein Minus von -1,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,02USD und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.244,50USD -0,32 %
    Platin 1.548,50USD -0,77 %
    Kupfer London Rolling 10.437,46USD +0,79 %
    Aluminium 2.684,95PKT -0,08 %
    Erdgas 3,563USD +2,77 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Plus von +2,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.10.25, 17:29 Uhr.



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
