Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.837,80USD pro Feinunze und notiert damit -0,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,55USD und verzeichnet ein Minus von -1,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,02USD und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.244,50USD
|-0,32 %
|Platin
|1.548,50USD
|-0,77 %
|Kupfer London Rolling
|10.437,46USD
|+0,79 %
|Aluminium
|2.684,95PKT
|-0,08 %
|Erdgas
|3,563USD
|+2,77 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +2,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.10.25, 17:29 Uhr.